Czy apteki są otwarte 11 listopada? Czynne apteki w Święto Niepodległości

Święto Niepodległości a wizyta w aptece – co mówią przepisy?

Narodowe Święto Niepodległości, przypadające 11 listopada, jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Wiele osób automatycznie zakłada, że zakup jakichkolwiek środków medycznych w tym dniu graniczy z cudem. Polskie prawo traktuje jednak branżę farmaceutyczną w sposób szczególny. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, apteki oraz punkty apteczne są bezpośrednio wyłączone z zakazu handlu (art. 6 ust. 1 pkt 3).

Brak prawnego zakazu pracy nie oznacza jednak, że osiedlowe punkty czy lokacje w galeriach handlowych przyjmą pacjentów tak jak w zwykły dzień powszedni. Decyzja o otwarciu prywatnej placówki zależy od jej właściciela, dlatego większość standardowych punktów 11 listopada nie pracuje. To sprawia, że apteki otwarte 11 listopada w trybie rutynowym należą do rzadkości, choć pacjenci w pilnej potrzebie nie zostają bez wsparcia.

Jak sprawdzić, które apteki czynne 11 listopada pełnią dyżur?

Dostępność leków i świadczeń farmaceutycznych w dni wolne od pracy reguluje art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zarządy powiatów analizują potrzeby lokalnych społeczności i wyznaczają harmonogram dyżurów aptecznych, których realizacja w określonych godzinach jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Ustawowy dyżur aptekarski w dzień wolny obejmuje najczęściej co najmniej 4 godziny zegarowe w przedziale między 10:00 a 18:00, a także dyżur w porze nocnej (między 19:00 a 23:00). Dodatkowo w większych miastach funkcjonują komercyjne placówki całodobowe (24/7). Jeśli chcesz sprawnie ustalić, które apteki 11 listopada dają możliwość zakupu medykamentów w Twojej okolicy, skorzystaj z poniższych kroków:

Sprawdź wywieszkę na drzwiach najbliższej apteki: każda placówka ma prawny obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu informacji z adresem i godzinami pracy najbliższych aptek dyżurujących.

każda placówka ma prawny obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu informacji z adresem i godzinami pracy najbliższych aptek dyżurujących. Przejrzyj stronę BIP swojego powiatu: Biuletyn Informacji Publicznej lokalnego starostwa lub urzędu miasta publikuje roczne uchwały dyżurowe z dokładnymi adresami.

Biuletyn Informacji Publicznej lokalnego starostwa lub urzędu miasta publikuje roczne uchwały dyżurowe z dokładnymi adresami. Zadzwoń na infolinię NFZ: pod bezpłatnym numerem Telefonicznej Infolinii Pacjenta (800 190 590) uzyskasz natychmiastową informację o otwartych punktach aptecznych i medycznych.

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Nagła potrzeba w święto – recepta farmaceutyczna i pomoc lekarska

Co zrobić, jeśli w Święto Niepodległości dopadnie Cię nagła infekcja lub skończą się leki przyjmowane na stałe, a Twój lekarz rodzinny jest niedostępny? Gdy na Twojej trasie znajdzie się apteka czynna 11 listopada, pracujący w niej magister farmacji ma prawo w przypadku zagrożenia zdrowia wydać niezbędny preparat i wystawić tzw. receptę farmaceutyczną.

Jeśli Twój stan wymaga dodatkowo pilnej konsultacji medycznej, pamiętaj, że przez całą dobę w dni wolne od pracy funkcjonują punkty Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Świadczą one bezpłatną pomoc lekarską i pielęgniarską. Z kolei w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia (np. nagłe zachorowanie, ból w klatce piersiowej czy poważny uraz) należy natychmiast dzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się na najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).