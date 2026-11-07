Czy kurierzy pracują 11 listopada? Oto co mówią przepisy

Dla większości z nas Święto Niepodległości to czas odpoczynku i świętowania. Jednak w kontekście e-commerce i logistyki kluczowe staje się pytanie: czy kurierzy pracują 11 listopada? Odpowiedź wynika bezpośrednio z obowiązujących w Polsce przepisów prawa.

Zgodnie z art. 1519 Kodeksu pracy, 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Z tego powodu kurierzy 11 listopada nie wyruszają w swoje standardowe trasy. Zdecydowana większość firm przewozowych wstrzymuje w ten dzień zarówno doręczanie przesyłek do odbiorców indywidualnych i firmowych, jak i odbiór paczek od nadawców czy z punktów nadania.

InPost 11 listopada – czy kurier przywiezie paczkę i czy Paczkomat działa?

Zastanawiasz się, jak wygląda praca lidera przesyłek automatycznych w Narodowe Święto Niepodległości? Kwestia tego, czy InPost pracuje 11 listopada, zależy głównie od tego, czy pytasz o fizyczne urządzenia, czy o pracę doręczycieli. Firma stosuje w tym okresie specjalny harmonogram.

Analizując usługi InPost 11 listopada, warto pamiętać o dwóch kluczowych kwestiach:

samoobsługowy Paczkomat 11 listopada - fizyczne urządzenia są dostępne dla użytkowników przez całą dobę. Oznacza to, że jeśli Twoja przesyłka trafiła do skrytki przed 11 listopada, możesz odebrać ją bez żadnych przeszkód również w dzień świąteczny. Jednak tego dnia kurierzy nie zabierają paczek ze skrytek ani nie dokładają nowych.

- fizyczne urządzenia są dostępne dla użytkowników przez całą dobę. Oznacza to, że jeśli Twoja przesyłka trafiła do skrytki przed 11 listopada, możesz odebrać ją bez żadnych przeszkód również w dzień świąteczny. Jednak tego dnia kurierzy nie zabierają paczek ze skrytek ani nie dokładają nowych. przesyłki kurierskie InPost - w święto nie są realizowane tradycyjne doręczenia pod adres domowy ani odbiory przesyłek przez kurierów. Paczki nadane we wtorek 10 listopada trafią do odbiorców najwcześniej w czwartek, 12 listopada.

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DPD 11 listopada i inne firmy kurierskie – jak zaplanować dostawę?

Kolejnym przewoźnikiem, o którego harmonogram często pytają klienci sklepów internetowych, jest DPD. Czy DPD pracuje 11 listopada? Podobnie jak w przypadku pozostałych operatorów na rynku KEP (kurier, ekspres, paczka), odpowiedź brzmi: nie. Firma DPD 11 listopada traktuje jako dzień wolny od pracy dla swoich kierowców oraz pracowników sortowni.

Standardowe usługi firm kurierskich w tym okresie wyglądają następująco:

odbiory i doręczenia przesyłek - we wtorek 10 listopada firmy kurierskie pracują w trybie standardowym. Wszystkie paczki nadane 10 listopada są przekazywane do doręczenia zaraz po święcie, czyli w czwartek 12 listopada.

- we wtorek 10 listopada firmy kurierskie pracują w trybie standardowym. Wszystkie paczki nadane 10 listopada są przekazywane do doręczenia zaraz po święcie, czyli w czwartek 12 listopada. punkty odbioru i nadania (PUDO) - dostępność stacjonarnych punktów partnerskich (np. sklepów czy punktów usługowych) zależy od indywidualnych godzin otwarcia danej placówki w dzień świąteczny.

Jak uniknąć opóźnień w dostawie przed 11 listopada?

Dni wolne od pracy wymagają krótkiego dostosowania planów zakupowych. Aby Twoja przesyłka dotarła bez zbędnych opóźnień, zastosuj kilka prostych zasad.

Nadaj paczkę z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli chcesz, aby przesyłka dotarła do odbiorcy przed świętem, nadaj ją najpóźniej w poniedziałek 9 listopada. Zwróć uwagę na czas odbioru w aplikacji. Jeśli przesyłka trafi do skrytki 10 listopada, upewnij się, ile masz czasu na jej odebranie, by nie została zwrócona z powodu przekroczenia limitu godzin. Sprawdź czas pracy punktów stacjonarnych. Jeżeli wybierasz odbiór przesyłki w punkcie partnerskim, upewnij się, czy dany sklep nie jest zamknięty 11 listopada.