Kogo dotyczy zakaz dla ciężarówek 11 listopada i w jakich godzinach obowiązuje?

Ograniczenia ruchu drogowego podczas świąt państwowych wynikają z Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. Przepisy te mają na celu poprawę płynności ruchu osobowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa na trasach w okresach wzmożonych wyjazdów.

Podstawowy zakaz obejmuje pojazdy i zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekraczającej 12 ton. Harmonogram ograniczeń jest podzielony na dwa etapy:

10 listopada (przeddzień święta) - zakaz obowiązuje w godzinach od 18:00 do 22:00.

zakaz obowiązuje w godzinach od 18:00 do 22:00. 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) - zakaz obowiązuje od godziny 8:00 do 22:00.

Warto pamiętać, że kierowcy ciężarówek ważących powyżej 12 ton, którzy nie mieszczą się w katalogu ustawowych wyjątków, muszą we wskazanych godzinach bezwzględnie przerwać jazdę i pozostać na parkingach.

Kto jest zwolniony z ograniczeń? Wyjątki i specjalne zasady

Choć przepisy są surowe, ustawodawca przewidział szereg odstępstw, aby zachować ciągłość kluczowych dostaw i funkcjonowania państwa. Ograniczenia nie dotyczą przede wszystkim autobusów oraz pojazdów służb mundurowych i ratowniczych (m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia czy Inspekcji Transportu Drogowego).

Spod zakazu wyłączone są również ciężarówki przewożące m.in.:

artykuły szybko psujące się oraz środki spożywcze,

żywe zwierzęta,

leki i wyroby medyczne,

przesyłki w ramach działalności pocztowej,

paliwa oraz surowce niezbędne do utrzymania ciągłości pracy zakładów działających w ruchu ciągłym.

Co istotne dla polskich przewoźników, przepisów nie stosuje się także do pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do siedziby odbiorcy ładunku na terytorium Polski. Kierowcy aut osobowych oraz pojazdów o DMC do 12 ton poruszają się po drogach bez żadnych dodatkowych restrykcji.

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Jakie kary grożą za ignorowanie zakazu jazdy 11 listopada?

Naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu w dni świąteczne wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Inspekcja Transportu Drogowego oraz Policja w tych dniach prowadzą wzmożone kontrole na trasach tranzytowych i drogach szybkiego ruchu.

Za nieprzestrzeganie przepisów odpowiada nie tylko sam kierowca, ale również podmiot organizujący transport:

kierowca pojazdu - mandat karny w wysokości od 200 zł do 500 zł.

mandat karny w wysokości od 200 zł do 500 zł. przewoźnik drogowy - kara administracyjna w wysokości do 2000 zł.

kara administracyjna w wysokości do 2000 zł. osoba zarządzająca transportem w firmie - grzywna w wysokości 1000 zł.

Odpowiednie zaplanowanie trasy i uwzględnienie postojów przed godziną 18:00 w przeddzień święta pozwala uniknąć kosztownych mandatów i sprawnie dowieźć ładunek do celu po zakończeniu zakazu.