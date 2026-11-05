Gęsina na Świętego Marcina i rogale w promocji. Biedronka gotowa Święto Niepodległości

Anna Wojnowska
2026-11-05 12:07

Święto Niepodległości i Dzień Świętego Marcina tuż-tuż, a w Biedronce rusza wielki festiwal tradycyjnych smaków i akcesoriów patriotycznych. Od czwartku, 5 listopada, upolujemy kultowe przysmaki w niewiarygodnie niskich cenach.

Sklep Biedronka w dzień. Na wstawce obok surowa gęś w opakowaniu. O promocjach na 11 listopada przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Materiały prasowe Gęś i prawdziwe rogale w Biedronce za ułamek ceny. Gigantyczne obniżki na 11 listopada

Aż 75% taniej na gęsinę. Królowa listopadowego stołu w hitowej cenie

Jeśli planujesz tradycyjny obiad na Świętego Marcina, koniecznie zajrzyj do Biedronki między 5 a 7 listopada. Największym hitem gazetki jest młoda gęś owsiana Kraina Mięs, której cena spadła aż o 75% – zapłacimy za nią zaledwie 9,99 zł/kg zamiast regularnych 39,99 zł/kg, co daje aż 30 zł oszczędności na każdym kilogramie.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla smakoszy. W okazyjnych cenach dostaniemy także pierś oraz nogę z młodej gęsi za 49,99 zł/kg (zamiast 79,99 zł/kg, czyli 37% taniej), a porcję rosołową kupimy za 12,99 zł/kg. Pamiętaj, że oferta na mięso dotyczy sklepów bez lady tradycyjnej.

gęś w Biedronce
Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Prawdziwe rogale i mała niespodzianka dla fanów fit słodkości

Trudno wyobrazić sobie 11 listopada bez słynnego wypieku. W dniach 5-7 listopada przy zakupie 3 sztuk prawdziwego rogala Świętomarcińskiego (200 g) zapłacimy tylko 3,49 zł za sztukę zamiast 7,49 zł. To aż 53% zniżki i realna oszczędność 4 zł na jednym rogalu.

Dla osób, które wolą coś lżejszego, przygotowano przekąskę w klimacie święta – dwuwarstwowy Skyr Fruvita o smaku rogala z białym makiem (150 g). Złapiemy go w supercenie za jedyne 2,49 zł i będzie dostępny dłużej, bo aż do 10 listopada.

Akcesoria patriotyczne od 4,99 zł. Bądź gotowy na 11 listopada

Planujesz udział w uroczystościach lub chcesz przyozdobić dom z dziećmi? Od 5 listopada w Biedronce znajdziesz całą gamę patriotycznych gadżetów w bardzo przystępnych cenach.

Mniejsze drobiazgi, takie jak kotyliony, wiatraczki, opaski, przypinki, balony czy naklejki kupimy już za 4,99 zł za sztukę lub zestaw. Z kolei za bogatsze zestawy z pomponami, flagami samochodowymi czy opaskami zapłacimy zaledwie 9,99 zł.

akcesoria patriotyczne w Biedronce
Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Jak kupować mądrze? Przypominamy o kluczowych zasadach

Warto pamiętać, że najgorętsze hity cenowe – w tym tania gęsina oraz rogale – obowiązują przez krótki czas, tylko od czwartku do soboty (5-7 listopada) lub do wyczerpania zapasów. Popyt na te produkty przed świętem bywa ogromny, dlatego po mięso i wypieki najlepiej wybrać się z samego rana.

Zwróć też uwagę na warunki promocji wielosztukowej przy rogalach: rabat 53% naliczy się przy kasie automatycznie po dodaniu do koszyka dokładnie 3 sztuk. Z kolei gęsinę promocyjną znajdziesz wyłącznie w sklepach Biedronka nieposiadających lady tradycyjnej.

 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

11 LISTOPADA
GĘSINA NA ŚW. MARCINA
ROGAL ŚWIĘTOMARCIŃSKI

ROLKI