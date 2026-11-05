Gęsina na Świętego Marcina i rogale w promocji. Biedronka gotowa Święto Niepodległości

Aż 75% taniej na gęsinę. Królowa listopadowego stołu w hitowej cenie

Jeśli planujesz tradycyjny obiad na Świętego Marcina, koniecznie zajrzyj do Biedronki między 5 a 7 listopada. Największym hitem gazetki jest młoda gęś owsiana Kraina Mięs, której cena spadła aż o 75% – zapłacimy za nią zaledwie 9,99 zł/kg zamiast regularnych 39,99 zł/kg, co daje aż 30 zł oszczędności na każdym kilogramie.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla smakoszy. W okazyjnych cenach dostaniemy także pierś oraz nogę z młodej gęsi za 49,99 zł/kg (zamiast 79,99 zł/kg, czyli 37% taniej), a porcję rosołową kupimy za 12,99 zł/kg. Pamiętaj, że oferta na mięso dotyczy sklepów bez lady tradycyjnej.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Prawdziwe rogale i mała niespodzianka dla fanów fit słodkości

Trudno wyobrazić sobie 11 listopada bez słynnego wypieku. W dniach 5-7 listopada przy zakupie 3 sztuk prawdziwego rogala Świętomarcińskiego (200 g) zapłacimy tylko 3,49 zł za sztukę zamiast 7,49 zł. To aż 53% zniżki i realna oszczędność 4 zł na jednym rogalu.

Dla osób, które wolą coś lżejszego, przygotowano przekąskę w klimacie święta – dwuwarstwowy Skyr Fruvita o smaku rogala z białym makiem (150 g). Złapiemy go w supercenie za jedyne 2,49 zł i będzie dostępny dłużej, bo aż do 10 listopada.

Akcesoria patriotyczne od 4,99 zł. Bądź gotowy na 11 listopada

Planujesz udział w uroczystościach lub chcesz przyozdobić dom z dziećmi? Od 5 listopada w Biedronce znajdziesz całą gamę patriotycznych gadżetów w bardzo przystępnych cenach.

Mniejsze drobiazgi, takie jak kotyliony, wiatraczki, opaski, przypinki, balony czy naklejki kupimy już za 4,99 zł za sztukę lub zestaw. Z kolei za bogatsze zestawy z pomponami, flagami samochodowymi czy opaskami zapłacimy zaledwie 9,99 zł.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Jak kupować mądrze? Przypominamy o kluczowych zasadach

Warto pamiętać, że najgorętsze hity cenowe – w tym tania gęsina oraz rogale – obowiązują przez krótki czas, tylko od czwartku do soboty (5-7 listopada) lub do wyczerpania zapasów. Popyt na te produkty przed świętem bywa ogromny, dlatego po mięso i wypieki najlepiej wybrać się z samego rana.

Zwróć też uwagę na warunki promocji wielosztukowej przy rogalach: rabat 53% naliczy się przy kasie automatycznie po dodaniu do koszyka dokładnie 3 sztuk. Z kolei gęsinę promocyjną znajdziesz wyłącznie w sklepach Biedronka nieposiadających lady tradycyjnej.