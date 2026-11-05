Lidl przed 11 listopada. Rogale świętomarcińskie za pół ceny i tania gęsina

Certyfikowany rogal świętomarciński tańszy o ponad połowę

Prawdziwą perełką tej oferty jest certyfikowany rogal świętomarciński, którego cena została obniżona do 3,49 zł za sztukę z regularnych 7,49 zł. To daje nam aż 53% efektywnego rabatu. Wypiek o wadze 200 g to tradycyjne, ręcznie wyrabiane ciasto z klasycznym nadzieniem z białego maku, gdzie cena za kilogram wynosi 17,45 zł. Promocja potrwa od 5 do 7 listopada w sklepach stacjonarnych. Warto jednak zaznaczyć kluczowy warunek: aby uzyskać tę cenę, konieczny jest zakup dokładnie trzech sztuk lub ich wielokrotności. To racjonalna propozycja dla osób, które planują poczęstować bliskich tym tradycyjnym przysmakiem.

Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Rogal świętomarciński, Certyfikowany

Tradycyjna polska gęsina w bardzo korzystnych cenach

Listopad to tradycyjny czas na serwowanie drobiu, a Lidl przygotował spójną ofertę na świeże mięso z gęsi z linii Regionalne Szlaki. Wszystkie pozycje z polskiej gęsi białej kołudzkiej przeceniono o równe 20%. Obniżki trwają od 5 do 7 listopada, a bogaty wybór w sklepach stacjonarnych pozwoli z łatwością skomponować główny punkt świątecznego menu.

Tuszka z gęsi: 23,99 zł/kg (zamiast 29,99 zł/kg). To znakomita baza na klasyczny, rodzinny obiad. Oszczędzamy w tym przypadku 6 zł na każdym kilogramie, a limit pozwala na zakup do 12 kg na jeden paragon.

23,99 zł/kg (zamiast 29,99 zł/kg). To znakomita baza na klasyczny, rodzinny obiad. Oszczędzamy w tym przypadku 6 zł na każdym kilogramie, a limit pozwala na zakup do 12 kg na jeden paragon. Pierś z gęsi: 55,99 zł/kg (wcześniej 69,99 zł/kg). Idealna propozycja dla zwolenników chudszego mięsa, przynosząca odczuwalną oszczędność 14 zł na kilogramie przy limicie zakupowym wynoszącym 6 kg.

55,99 zł/kg (wcześniej 69,99 zł/kg). Idealna propozycja dla zwolenników chudszego mięsa, przynosząca odczuwalną oszczędność 14 zł na kilogramie przy limicie zakupowym wynoszącym 6 kg. Nogi z gęsi: 55,99 zł/kg (regularnie 69,99 zł/kg). Mięso wprost stworzone do powolnego pieczenia lub duszenia, z identycznym rabatem kwotowym i limitem 6 kg.

Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przed weekendem?

Jeżeli planujemy jeszcze bardziej urozmaicić nasze dania na bazie gęsi, od 5 do 7 listopada w sklepach stacjonarnych dostępne są również inne, tańsze elementy. Zastosowano tu identyczny, 20-procentowy mechanizm rabatowy.

Porcja rosołowa z gęsi: 11,99 zł/kg (zamiast 14,99 zł/kg). Świetna, budżetowa opcja do ugotowania esencjonalnego i aromatycznego wywaru, przy limicie 3 kg na paragon.

11,99 zł/kg (zamiast 14,99 zł/kg). Świetna, budżetowa opcja do ugotowania esencjonalnego i aromatycznego wywaru, przy limicie 3 kg na paragon. Podroby z gęsi: 11,99 zł za opakowanie 500 g (cena wyjściowa 14,99 zł). Mix podrobów sprawdzi się jako dodatek do pieczeni lub podstawa do domowego pasztetu (wychodzi 23,98 zł/kg). Maksymalnie kupimy 3 takie opakowania.