Lidl przed 11 listopada. Rogale świętomarcińskie za pół ceny i tania gęsina

Anna Wojnowska
2026-11-05 14:16

Najnowsza oferta promocyjna w sklepach Lidl, obowiązująca od 5 do 11 listopada 2026 roku, to doskonała okazja do kulinarnych przygotowań. Tym razem sieć mocno skupiła się na produktach nierozerwalnie związanych ze zbliżającym się dniem Świętego Marcina. Sprawdziliśmy, czy warunki zakupu są równie atrakcyjne, co same ceny.

Sklep Lidl. Na miniaturze obok rogal świętomarciński w cenie 3,49 złotego. O promocjach w Lidlu przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Materiały prasowe Rogale świętomarcińskie za pół ceny i tania gęsina to hit nowej gazetki sklepów Lidl

Certyfikowany rogal świętomarciński tańszy o ponad połowę

Prawdziwą perełką tej oferty jest certyfikowany rogal świętomarciński, którego cena została obniżona do 3,49 zł za sztukę z regularnych 7,49 zł. To daje nam aż 53% efektywnego rabatu. Wypiek o wadze 200 g to tradycyjne, ręcznie wyrabiane ciasto z klasycznym nadzieniem z białego maku, gdzie cena za kilogram wynosi 17,45 zł. Promocja potrwa od 5 do 7 listopada w sklepach stacjonarnych. Warto jednak zaznaczyć kluczowy warunek: aby uzyskać tę cenę, konieczny jest zakup dokładnie trzech sztuk lub ich wielokrotności. To racjonalna propozycja dla osób, które planują poczęstować bliskich tym tradycyjnym przysmakiem.

Rogal świętomarciński, Certyfikowany
Autor: Gazetka promocyjna/Materiały prasowe/ Materiały prasowe Rogal świętomarciński, Certyfikowany

Tradycyjna polska gęsina w bardzo korzystnych cenach

Listopad to tradycyjny czas na serwowanie drobiu, a Lidl przygotował spójną ofertę na świeże mięso z gęsi z linii Regionalne Szlaki. Wszystkie pozycje z polskiej gęsi białej kołudzkiej przeceniono o równe 20%. Obniżki trwają od 5 do 7 listopada, a bogaty wybór w sklepach stacjonarnych pozwoli z łatwością skomponować główny punkt świątecznego menu.

  • Tuszka z gęsi: 23,99 zł/kg (zamiast 29,99 zł/kg). To znakomita baza na klasyczny, rodzinny obiad. Oszczędzamy w tym przypadku 6 zł na każdym kilogramie, a limit pozwala na zakup do 12 kg na jeden paragon.
  • Pierś z gęsi: 55,99 zł/kg (wcześniej 69,99 zł/kg). Idealna propozycja dla zwolenników chudszego mięsa, przynosząca odczuwalną oszczędność 14 zł na kilogramie przy limicie zakupowym wynoszącym 6 kg.
  • Nogi z gęsi: 55,99 zł/kg (regularnie 69,99 zł/kg). Mięso wprost stworzone do powolnego pieczenia lub duszenia, z identycznym rabatem kwotowym i limitem 6 kg.
gęsina w Lidlu
Autor: Lidl/ Materiały prasowe

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę przed weekendem?

Jeżeli planujemy jeszcze bardziej urozmaicić nasze dania na bazie gęsi, od 5 do 7 listopada w sklepach stacjonarnych dostępne są również inne, tańsze elementy. Zastosowano tu identyczny, 20-procentowy mechanizm rabatowy.

  • Porcja rosołowa z gęsi: 11,99 zł/kg (zamiast 14,99 zł/kg). Świetna, budżetowa opcja do ugotowania esencjonalnego i aromatycznego wywaru, przy limicie 3 kg na paragon.
  • Podroby z gęsi: 11,99 zł za opakowanie 500 g (cena wyjściowa 14,99 zł). Mix podrobów sprawdzi się jako dodatek do pieczeni lub podstawa do domowego pasztetu (wychodzi 23,98 zł/kg). Maksymalnie kupimy 3 takie opakowania.
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11 LISTOPADA
GĘSINA NA ŚW. MARCINA
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