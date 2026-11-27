Pablo Hernandez de Cos został wskazany jako kandydat na nowego prezesa EBC.

Hiszpański ekonomista należał do zwolenników utrzymywania niższych stóp procentowych.

Zmiana na stanowisku szefa EBC to część większych przetasowań we władzach banku.

Nadchodzi ważna zmiana w europejskim sektorze finansowym. W czwartek (26 listopada) przywódcy państw strefy euro wskazali Hiszpana Pablo Hernandeza de Cosa jako kandydata na nowego prezesa Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Ma on zastąpić Christine Lagarde, która opuści stanowisko 7 lutego 2027 r., niemal dziewięć miesięcy przed zakończeniem swojej ośmioletniej kadencji.

Kandydatura Hiszpana ma być kompromisem pomiędzy Francją a Niemcami. Wcześniejsze odejście Lagarde umożliwiło prezydentowi Emmanuelowi Macronowi udział w wyborze jej następcy jeszcze przed zakończeniem jego własnej prezydentury. Ostateczna decyzja w sprawie nominacji ma zapaść podczas szczytu w Brukseli, zaplanowanego na 17–18 grudnia. Wcześniej kandydatura zostanie skonsultowana z Parlamentem Europejskim oraz Radą Prezesów EBC.

Kim jest Pablo Hernandez de Cos?

Urodzony w 1971 r. w Madrycie ekonomista doskonale zna mechanizmy funkcjonowania europejskiego sektora bankowego. W latach 2018–2024 kierował Bankiem Hiszpanii, a jednocześnie zasiadał w Radzie Prezesów EBC, odpowiedzialnej za podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących polityki pieniężnej strefy euro. Przez pięć lat przewodniczył również Bazylejskiemu Komitetowi Nadzoru Bankowego, a od lipca 2025 r. stoi na czele Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), instytucji wspierającej współpracę banków centralnych.

Z punktu widzenia kredytobiorców i inwestorów szczególnie interesujące są jego dotychczasowe poglądy na politykę pieniężną. Pablo Hernandez de Cos należał w Radzie Prezesów EBC do zwolenników utrzymywania niższych stóp procentowych. Nie oznacza to jednak, że objęcie przez niego stanowiska automatycznie przełoży się na obniżki kosztów kredytów. Decyzje w tej sprawie podejmowane są kolegialnie i zależą m.in. od inflacji oraz kondycji gospodarki.

Nowy prezes EBC. Dlaczego ta decyzja jest ważna również dla Polaków?

Choć Polska nie należy do strefy euro, decyzje Europejskiego Banku Centralnego mają znaczenie także dla naszej gospodarki. Wpływają m.in. na kurs euro, sytuację na rynkach finansowych oraz warunki prowadzenia biznesu przez przedsiębiorstwa handlujące z krajami posługującymi się wspólną walutą.

Polityka pieniężna EBC ma również bezpośrednie znaczenie dla osób spłacających kredyty oprocentowane według stawek powiązanych ze stopami procentowymi w strefie euro. W przypadku kredytów złotowych kluczowe pozostają natomiast decyzje polskiej Rady Polityki Pieniężnej.

Wielkie przetasowania we władzach EBC. Do obsadzenia są trzy stanowiska

Wybór następcy Christine Lagarde to niejedyna zmiana, jaka czeka Europejski Bank Centralny. W pierwszej połowie 2027 r. zarząd instytucji opuszczą również Niemka Isabel Schnabel oraz Irlandczyk Philip R. Lane. Kandydatami do zarządu zostali Francuzka Laurence Boone i Niemiec Markus Brunnermeier.

Wszystkie trzy stanowiska były rozpatrywane przez europejskich przywódców w ramach jednego porozumienia kadrowego. Do zatwierdzenia nominacji potrzebne jest poparcie co najmniej 16 spośród 21 państw strefy euro, reprezentujących minimum 65 proc. jej ludności.

Co dalej z Christine Lagarde? Pojawiły się spekulacje o wielkiej polityce

Jeszcze przed ogłoszeniem rezygnacji Lagarde pojawiały się doniesienia, że może ona rozważać start w wyborach prezydenckich we Francji. Dotychczas spekulacje te nie znalazły potwierdzenia. 70-letnia Francuzka ma jednak bogate doświadczenie zarówno w polityce, jak i zarządzaniu międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Zanim w 2019 r. objęła kierownictwo EBC, przez osiem lat stała na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a wcześniej kierowała francuskim resortem gospodarki i finansów.

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