Kiedy Christine Lagarde ustąpi ze stanowiska prezes EBC?

To informacja, która zelektryzowała europejskie rynki finansowe. Informację o tym, że prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zapowiedziała ustąpienie ze stanowiska 7 lutego 2027 roku, przekazał przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Ogłosił on również, że procedura wyboru jej następcy zostanie uruchomiona bezzwłocznie. Chodzi o to, by zapewnić płynne przejście i stabilność w kluczowej dla strefy euro instytucji.

Antonio Costa podziękował Christine Lagarde za jej dotychczasową pracę, którą rozpoczęła w listopadzie 2019 roku. W specjalnym oświadczeniu podkreślił jej zasługi.

Jej przywództwo w niepewnych czasach oraz niezachwiane oddanie projektowi europejskiemu przyniosły Europie ogromne korzyści – napisał przewodniczący Rady Europejskiej.

Jak dodał, w czasach globalnej pandemii, wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego, który wywołał gwałtowny wzrost inflacji, Christine Lagarde prowadziła bank w sposób zdecydowany, chroniąc stabilność strefy euro.

Czy Christine Lagarde wystartuje w wyborach prezydenckich?

Oficjalnie nic nie jest jeszcze potwierdzone, ale w kuluarach mówi się o tym od dawna. Chociaż sama zainteresowana nie potwierdziła tych planów, rezygnacja Christine Lagarde jest powszechnie interpretowana jako przygotowanie do startu w wyborach prezydenckich we Francji. Data jej odejścia z EBC nie jest przypadkowa. Rezygnacja na początku lutego 2027 roku daje jej idealny moment na rozpoczęcie kampanii przed wyborami, których pierwsza tura zaplanowana jest na 18 kwietnia, a druga na 2 maja.

Decyzja o wcześniejszym odejściu ma też inny, czysto polityczny wymiar. Pozwoli na wybór nowego prezesa EBC jeszcze w porozumieniu z obecnym prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. To istotny szczegół, biorąc pod uwagę, jak ważne jest to stanowisko i jak skomplikowana jest procedura wyboru. Prezesa EBC mianuje bowiem Rada Europejska w składzie ograniczonym do przywódców państw strefy euro, a do zatwierdzenia kandydata potrzebna jest wzmocniona większość kwalifikowana.

Kim jest Christine Lagarde?

Christine Lagarde to jedna z najbardziej wpływowych postaci w światowej polityce i finansach. Ma 70 lat i ogromne doświadczenie, które zdobywała zarówno we francuskim rządzie, jak i na czele największych międzynarodowych instytucji.

Jej kariera nabrała rozpędu w latach 2007-2011, kiedy pełniła funkcję minister do spraw gospodarki, finansów i przemysłu w rządzie prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego. Stamtąd trafiła na sam szczyt globalnych finansów – w 2011 roku objęła stanowisko dyrektorki zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kierowała nim przez osiem lat, aż do 2019 roku, kiedy to zastąpiła Mario Draghiego na fotelu prezesa Europejskiego Banku Centralnego.

W przeszłości wielokrotnie dementowała plotki łączące ją z innymi prestiżowymi stanowiskami, takimi jak fotel szefowej Komisji Europejskiej. Tym razem jednak jej ruch wygląda na dobrze przemyślaną strategię przed najważniejszą polityczną bitwą w jej karierze.

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