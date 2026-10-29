Niespodziewana decyzja Christine Lagarde. Kiedy odejdzie z EBC?

To już oficjalne. Po latach kierowania jedną z najważniejszych instytucji finansowych na świecie, prezeska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde kończy swoją misję. Dokładna data jej odejścia to 7 lutego 2027 roku. Wiadomość, choć spodziewana w kuluarach, i tak wywołała poruszenie na rynkach finansowych i w europejskich stolicach.

Informację o rezygnacji prezes EBC przekazał w czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, zapowiadając, że proces wyboru następcy ruszy bezzwłocznie. Chodzi o to, by zapewnić płynne przejście i stabilność w kluczowym dla strefy euro momencie. Decyzja ma zapaść w „odpowiednim czasie”, co w dyplomatycznym języku oznacza, że nikt nie chce nerwowej atmosfery i przeciągającej się niepewności.

Dlaczego Christine Lagarde rezygnuje? Gra o najwyższą stawkę we Francji

Oficjalnie powody decyzji nie zostały podane, ale w Brukseli i Paryżu słychać, co jest jej prawdziwą przyczyną. Nazwisko Lagarde od dawna pojawia się w gronie potencjalnych kandydatów na urząd prezydenta Francji. Wybory odbędą się wiosną 2027 roku.

Choć sama zainteresowana oficjalnie nie potwierdziła tych doniesień, rezygnacja prezes EBC na rok przed wyborami prezydenckimi we Francji jest odczytywana jednoznacznie jako potencjalny stary przygotowań do wyścigu o Pałac Elizejski. Stanowisko szefowej Europejskiego Banku Centralnego, choć niezwykle prestiżowe, uniemożliwia prowadzenie krajowej polityki. Rezygnacja była więc koniecznym krokiem, jeśli Lagarde poważnie myśli o powrocie na francuską scenę polityczną i walce o najwyższy urząd w państwie.

Kto zastąpi Christine Lagarde? Giełda nazwisk już ruszyła

Decyzja uruchomiła nieformalną giełdę nazwisk jej potencjalnych następców. Wybór nowego szefa EBC to skomplikowana polityczna układanka, w której liczą się nie tylko kompetencje, ale też narodowość i poparcie największych państw strefy euro, głównie Niemiec i Francji. Nowy prezes będzie musiał zmierzyć się z wciąż wysoką inflacją, wyzwaniami związanymi z cyfrowym euro oraz zapewnieniem stabilności gospodarczej w niestabilnych czasach.

Wśród potencjalnych kandydatów, którzy mogliby zastąpić Christine Lagarde w EBC, wymienia się czołowych ekonomistów i szefów banków centralnych państw strefy euro. Na korytarzach w Brukseli i Frankfurcie słychać nazwiska takie jak prezes niemieckiego Bundesbanku Joachim Nagel czy hiszpańska minister gospodarki Nadia Calviño. Jedno jest pewne – wyścig o to stanowisko właśnie się rozpoczął i będzie jednym z najważniejszych polityczno-gospodarczych wydarzeń nadchodzących miesięcy w Europie.

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