Cyfrowe euro obok tradycyjnego euro

"Cyfrowe euro nie ma zastąpić gotówki" - podkreśliła prezes EBC, nawiązując do komentarzy części europosłów. "Gotówka będzie dalej dostępna. Przecież pracujemy nad nową odsłoną naszych europejskich banknotów" - powiedziała nawiązując do trwających w EBC prac nad wypuszczeniem banknotów z nowymi motywami: postaci z europejskiej kultury i motywami przyrodniczymi. W tym roku bank przeprowadzi konkurs, a zwycięskie projekty zostaną wyłonione w przyszłym roku.

"Cyfrowe euro jest narzędziem suwerenności europejskiej" - przekonywała Lagarde. "Proszę, przeprowadźmy debatę nad tym jak najszybciej" - zwróciła się do europosłów. Jak dodała, e-waluta jest niezbędna do tego, by Europa miała solidną infrastrukturę płatniczą, a także narzędzie, które umożliwi dokonywanie płatności transgranicznych.

Szczegóły do ustalenia w kwestii cyfrowego euro

Lagarde przyznała, że debacie muszą zostać poddane takie kwestie, jak stabilność finansowa, innowacja, próg prywatności. "Wszystko to musi zostać przedyskutowane i nie zakładajcie, że jest to coś, co Europejski Bank Centralny zdecyduje ze swojej głównej siedziby we Frankfurcie nad Menem. Czekamy na was. Piłka jest po waszej stronie" - powiedziała do europosłów.

"Bardzo nie chciałbym widzieć siebie za rok, w tym samym miejscu, znowu argumentującą, że cyfrowe euro jest instrumentem naszej suwerenności" - zauważyła. "Wiele rzeczy wydarzy się przez ten rok. Nie powinniśmy lekceważyć geopolitycznych ruchów, pęknięć i podziałów, których możemy być świadkami w przyszłości i dlatego powinniśmy być wyposażeni w cyfrową walutę, która pomoże nam bronić naszej suwerenności" - podkreśliła prezeska EBC.

Cyfrowe euro ma być elektronicznym środkiem płatniczym dostępnym bezpłatnie we wszystkich krajach strefy euro.

