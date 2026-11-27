Na zmianach w progach podatkowych ma skorzystać 3,5 mln podatników. Ustawa czeka na decyzję prezydenta.

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają uchronić gospodarstwa domowe przed wzrostem cen prądu w 2027 r.

Andrzej Domański zapewnia, że Polska nie stanie się płatnikiem netto unijnego budżetu.

Niższe podatki dla milionów pracujących Polaków są coraz bliżej, choć wciąż nie ma pewności, czy nowe przepisy wejdą w życie. W czwartek (26 listopada) wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański w TVP Info wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę zmieniającą progi podatkowe. Według szefa resortu finansów na nowych przepisach skorzysta 3,5 mln podatników, a korzyść dla rodziny może wynieść nawet 7200 zł w skali roku. To równowartość 600 zł miesięcznie.

– Czekam, jak myślę miliony Polaków, ponieważ to jest decyzja, która ma znaczenie dla sytuacji finansowej milionów polskich rodzin – powiedział Domański.

Nowe progi podatkowe. Kto zapłaci mniej, a kto więcej?

Ustawa, za której przyjęciem na początku listopada opowiedział się Senat, zakłada istotną przebudowę skali podatkowej. Obecnie przekroczenie 120 tys. zł rocznego dochodu oznacza objęcie nadwyżki ponad tę kwotę 32-procentową stawką PIT. Nowe przepisy mają złagodzić ten przeskok poprzez podniesienie dotychczasowego progu i wprowadzenie dodatkowej stawki.

Tak ma wyglądać nowa skala podatkowa:

12 proc. – dla dochodów do 130 tys. zł,

24 proc. – dla nadwyżki dochodów ponad 130 tys. zł do 150 tys. zł,

32 proc. – dla nadwyżki dochodów ponad 150 tys. zł.

Nie dla wszystkich ustawa oznacza jednak niższe podatki. Osoby o najwyższych dochodach mają płacić wyższą daninę solidarnościową – jej stawka wzrośnie z 4 do 5 proc. Podwyżka obejmie również duże przedsiębiorstwa, których przychody w poprzednim roku przekroczyły 50 mln euro. W ich przypadku stawka CIT ma wzrosnąć z 19 do 22 proc.

Co z rachunkami za prąd w 2027 roku? Decyzje już w grudniu?

Drugą ważną kwestią dla domowych budżetów są przyszłoroczne ceny energii elektrycznej. Andrzej Domański poinformował, że Ministerstwo Energii wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych pracuje nad rozwiązaniami, które mają zapobiec podwyżkom dla gospodarstw domowych.

– Chcemy, aby ceny energii dla gospodarstw domowych nie rosły – zapewnił wicepremier.

Pierwsze decyzje dotyczące mechanizmów ochronnych na 2027 r. mogą zostać ogłoszone już na początku grudnia. Taki termin wskazał w ubiegłym tygodniu minister energii Miłosz Motyka. Na razie jednak nie wiadomo, jaką formę przyjmą nowe rozwiązania.

Rząd podjął już natomiast działania dotyczące cen gazu. Przyjął projekt ustawy zakładający utrzymanie cen dla odbiorców chronionych, w tym gospodarstw domowych, na poziomie taryfy obowiązującej w 2026 r.

Wielka batalia o pieniądze z UE

W czwartek w Brukseli rozpoczęły się rozmowy przywódców państw UE dotyczące nowego budżetu unijnego na lata 2028–2034. Część krajów, w tym Niemcy, domaga się ograniczenia wydatków. Polska chce natomiast utrzymania silnego finansowania rolnictwa i rozwoju regionów oraz zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo. Andrzej Domański zapewnił, że mimo trwających negocjacji Polska pozostanie beneficjentem netto unijnego budżetu.

– Nie będziemy dopłacać do unijnego budżetu, Polska jest wciąż największym beneficjentem netto środków unijnych – powiedział wicepremier.

Oznaczałoby to, że również w kolejnej perspektywie finansowej Polska otrzymywałaby z budżetu UE więcej pieniędzy, niż wpłacałaby do wspólnej kasy.

Negocjacje nie będą jednak łatwe. Najnowsza propozycja szefa Rady Europejskiej Antonio Costy zakłada zmniejszenie budżetu o 10 proc. względem pierwotnych planów Komisji Europejskiej. Środki na rolnictwo miałyby pozostać bez zmian, ale wydatki na politykę spójności zostałyby ograniczone o 2,4 proc. Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że nie zaakceptuje budżetu, który oznaczałby wyższe ceny energii lub osłabienie obronności Polski i pozostałych państw wschodniej flanki.

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