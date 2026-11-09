Biedronka zmienia godziny otwarcia przed 11 listopada. Jest oficjalny komunikat

Oficjalny komunikat Biedronki - sklepy czynne znacznie dłużej

Zbliżające się Święto Niepodległości to czas, w którym duże sieci handlowe nie mogą prowadzić standardowej sprzedaży. Biedronka opublikowała oficjalny komunikat informujący o kluczowych zmianach w funkcjonowaniu swoich placówek w całej Polsce. Aby zapewnić klientom komfortowe warunki robienia zakupów i rozładować przedświąteczne kolejki, w dniach poprzedzających 11 listopada sieć podjęła decyzję o znacznym wydłużeniu czasu pracy.

W dniach bezpośrednio poprzedzających święto ponad 3000 sklepów Biedronka w całym kraju będzie otwartych co najmniej do godziny 23:30, a niektóre punkty zaoferują jeszcze dłuższy czas obsługi. Dzięki temu bez pośpiechu zdążysz uzupełnić domowe zapasy po pracy lub zrobić większe zakupy w późniejszych godzinach wieczornych, gdy ruch w alejkach jest zdecydowanie mniejszy.

Jak będą działać sklepy 11 listopada i w kolejne dni?

Warto pamiętać o obowiązujących regulacjach prawnych. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że w tym dniu wszystkie markety i dyskonty Biedronki pozostaną całkowicie zamknięte.

Dni poprzedzające 11 listopada - ponad 3 tysiące sklepów sieci działa w wydłużonym wymiarze godzin – co najmniej do 23:30.

ponad 3 tysiące sklepów sieci działa w wydłużonym wymiarze godzin – co najmniej do 23:30. 11 listopada (Święto Niepodległości) - zakaz handlu dla dużych sieci spożywczych; wszystkie placówki Biedronki są zamknięte.

zakaz handlu dla dużych sieci spożywczych; wszystkie placówki Biedronki są zamknięte. Dzień po święcie - powrót sklepów do standardowych godzin otwarcia.

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Gdzie sprawdzić godziny otwarcia swojej lokalnej Biedronki?

Choć wydłużony czas pracy dotyczy większości dyskontów w Polsce, w poszczególnych lokalizacjach (np. w mniejszych miejscowościach lub w placówkach zlokalizowanych w galeriach handlowych) godziny mogą się nieznacznie różnić. Przed wyjściem z domu warto więc upewnić się, do której dokładnie działa najbliższy market.

Szczegółowy harmonogram pracy konkretnej placówki sprawdzisz w prosty sposób:

w aplikacji mobilnej Moja Biedronka w zakładce wyszukiwarki sklepów,

na oficjalnej stronie internetowej sieci w sekcji dedykowanej listom placówek,

na plakacie informacyjnym zawieszonym na drzwiach wejściowych Twojej lokalnej Biedronki.

Wcześniejsze sprawdzenie godzin otwarcia i skorzystanie z wieczornych przedziałów czasowych pozwoli Ci przeprowadzić zakupy sprawnie i w komfortowej atmosferze.