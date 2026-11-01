Czy Żabka jest otwarta 1 listopada? Godziny otwarcia Żabki Wszystkich Świętych 2026

Wszystkich Świętych 2026 a zakaz handlu: co mówią przepisy?

W 2026 roku Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada przypada w niedzielę. Oznacza to tzw. podwójny zakaz handlu – z jednej strony mamy dzień ustawowo wolny od pracy, z drugiej tradycyjną niedzielę niehandlową. W efekcie hipermarkety, dyskonty oraz galerie handlowe w całym kraju będą bez wyjątku zamknięte.

Od tej reguły istnieją jednak jasne wyjątki sprecyzowane w Ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta (art. 6 ust. 1 pkt 27). Przepisy dopuszczają prowadzenie sprzedaży detalicznej w dni wolne, pod warunkiem że handel jest prowadzony osobiście przez właściciela placówki. Właśnie dlatego Żabka 1 listopada w wielu miejscach w Polsce staje się prawdziwym ratunkiem w nagłych sytuacjach.

Czy Żabka jest otwarta 1 listopada? Decyzja należy do franczyzobiorcy

Sklepy z charakterystycznym zielonym logo działają na zasadzie franczyzy. Każda placówka to niezależny podmiot gospodarczy, a jej właściciel sam podejmuje kluczowe decyzje organizacyjne. Odpowiedź na pytanie, czy Żabka jest otwarta 1 listopada, zależy więc od tego, czy dany franczyzobiorca zdecyduje się stanąć tego dnia za ladą osobiście (lub skorzystać z nieodpłatnej pomocy najbliższej rodziny, na co również zezwala prawo).

W praktyce większość właścicieli decyduje się na otwarcie swoich punktów, zwłaszcza jeśli są one zlokalizowane w sąsiedztwie cmentarzy, węzłów komunikacyjnych czy na dużych osiedlach. Dodatkowo całkowicie bezobsługowe sklepy autonomiczne Żabka Nano działają przez całą dobę 24/7, niezależnie od kalendarza świątecznego.

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Żabka godziny otwarcia 1 listopada. W jakich godzinach zrobisz zakupy?

W dni świąteczne standardowy harmonogram pracy sklepów (od 6:00 do 23:00) z reguły nie obowiązuje. Ponieważ obsługę klienta prowadzi sam franczyzobiorca, czas pracy sklepu ulega modyfikacji i jest elastycznie dostosowywany do potrzeb lokalnych mieszkańców.

Otwarte punkty Żabka pracują najczęściej w trybie skróconym. Najpopularniejsze przedziały czasowe to:

10:00 – 18:00 (bardzo częsty harmonogram w dni świąteczne)

(bardzo częsty harmonogram w dni świąteczne) 11:00 – 19:00

9:00 – 21:00 (w lokalizacjach o wyjątkowo dużym natężeniu ruchu)

Aby nie dać się zaskoczyć, warto dzień wcześniej sprawdzić wywieszkę informacyjną na drzwiach swojej ulubionej osiedlowej Żabki lub zweryfikować status i godziny otwarcia konkretnego punktu w aplikacji mobilnej Żappka.