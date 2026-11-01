Czy McDonald's jest otwarty 1 listopada 2026? Godziny otwarcia McDonald'sa we Wszystkich Świętych

Czy McDonald's jest otwarty 1 listopada?

Dzień Wszystkich Świętych wiąże się z podróżami po całej Polsce i wielogodzinnymi dojazdami na cmentarze. Nic dziwnego, że w głowach kierowców i pasażerów pojawia się praktyczne pytanie: czy McDonald's jest otwarty 1 listopada? Wiele osób zakłada, że skoro sklepy spożywcze i duża część punktów usługowych są nieczynne, to samo dotyczy sieci fast food. Tymczasem rzeczywistość może Cię mile zaskoczyć.

Zgodnie z przepisami (Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni), restrykcje handlowe nie obejmują placówek gastronomicznych. Restauracje, kawiarnie i bary szybkiej obsługi mają pełne prawo przyjmować gości. Musisz jednak pamiętać o istotnym wyjątku związanym z lokalizacją danego punktu.

Lokale wolnostojące i przy trasach - restauracje w osobnych budynkach, punkty zlokalizowane przy stacjach paliw, węzłach autostradowych oraz popularne punkty McDrive w większości działają bez przeszkód.

- restauracje w osobnych budynkach, punkty zlokalizowane przy stacjach paliw, węzłach autostradowych oraz popularne punkty McDrive w większości działają bez przeszkód. Restauracje w galeriach handlowych - jeśli lokal mieści się wewnątrz centrum handlowego, które 1 listopada jest zamknięte, restauracja z reguły również pozostanie nieczynna (chyba że posiada niezależne wejście z zewnątrz).

Jakie są godziny otwarcia McDonald'sa we Wszystkich Świętych?

Choć większość restauracji jest dostępna dla klientów, to jeśli chodzi o szczegółowy harmonogram, zasady nie są jednakowe dla całej Polski. Analizując to, jak wyglądają godziny otwarcia McDonald'sa 1 listopada, warto wiedzieć, że ponad 90% lokali sieci w Polsce to placówki franczyzowe. Oznacza to, że o dokładnym czasie pracy decyduje indywidualny właściciel danej restauracji.

W Dzień Wszystkich Świętych najczęściej spotkasz się z następującym trybem pracy:

restauracje z McDrive 24h - wiele z nich utrzymuje całodobowy tryb obsługi kierowców przez okienko, choć sala jadalna wewnątrz budynku może zostać zamknięta nieco wcześniej.

- wiele z nich utrzymuje całodobowy tryb obsługi kierowców przez okienko, choć sala jadalna wewnątrz budynku może zostać zamknięta nieco wcześniej. standardowe lokale miejskie - mogą rozpocząć pracę nieco później niż zwykle (np. od godziny 10:00 lub 11:00) i zamknąć się wcześniej (np. o 21:00 lub 22:00), zapewniając pracownikom czas na spędzenie święta z rodzinami.

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Jak upewnić się, że Twój lokal jest otwarty?

Aby uniknąć straty czasu i niepotrzebnego nadrabiania drogi podczas świątecznych podróży, warto wcześniej zweryfikować status konkretnej restauracji. Zamiast zgadywać, skorzystaj z narzędzi, które podają aktualizowane na bieżąco dane.

Oto najprostsze sposoby na sprawdzenie godzin otwarcia przed wyjściem z domu:

oficjalna aplikacja McDonald's. Po uruchomieniu lokalizacji GPS aplikacja wskaże najbliższe otwarte punkty oraz godziny serwowania oferty śniadaniowej i klasycznej.

Po uruchomieniu lokalizacji GPS aplikacja wskaże najbliższe otwarte punkty oraz godziny serwowania oferty śniadaniowej i klasycznej. wyszukiwarka na stronie internetowej. W zakładce „Restauracje” na mcdonalds.pl znajdziesz dokładną listę lokali wraz z informacją o pracy w dni świąteczne.

W zakładce „Restauracje” na mcdonalds.pl znajdziesz dokładną listę lokali wraz z informacją o pracy w dni świąteczne. Mapy Google. Większość restauracji aktualizuje swoje wizytówki w sieci na czas dni wolnych od pracy, podając precyzyjne godziny otwarcia Sali i okienka McDrive.