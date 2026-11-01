Sklepy otwarte 1 listopada 2026 - Żabka, Biedronka, Lidl, Dino. Do której godziny czynne?

Czy 1 listopada są otwarte sklepy? Przepisy i podwójny zakaz handlu

Zbliżające się święto Wszystkich Świętych to czas intensywnych przygotowań, wyjazdów i odwiedzin na nekropoliach. W 2026 roku 1 listopada wypada w niedzielę. Z punktu widzenia prawa oznacza to sytuację określaną jako podwójny zakaz handlu – ograniczenia wynikają zarówno z przepisów o dniach ustawowo wolnych od pracy, jak i z ustawy ograniczającej handel w niedziele.

Wiele osób szukających informacji przed wyjazdem zastanawia się, czy 1 listopada są otwarte sklepy. Zgodnie z Ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, praca w placówkach handlowych w te dni jest co do zasady zabroniona dla pracowników zatrudnionych na etat. Istnieją jednak konkretne wyjątki, z których można skorzystać w nagłej potrzebie.

Biedronka, Lidl i Dino 1 listopada – godziny otwarcia marketów

Jeśli planujesz duże zakupy spożywcze przed listopadowym świętem, musisz pamiętać o wcześniejszej wizycie w markecie. Supermarkety i dyskonty wielkopowierzchniowe, takie jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland, Carrefour czy Auchan, będą 1 listopada zamknięte przez całą dobę. Żaden z tych dyskontów nie obsłuży klientów w święto.

Aby uniknąć stresu, wszelkie zapasy warto było uzupełnić w sobotę, 31 października. W ten dzień duże sieci handlowe zazwyczaj wydłużały godziny pracy swoich placówek (często nawet do godziny 23:00 lub dłużej), ułatwiając klientom spokojne zrobienie zakupów tuż przed dniem wolnym.

95

Jakie sklepy są otwarte 1 listopada? Żabka i wyjątki ustawowe

Gdy w świąteczny dzień zabraknie Ci napoju, przekąski lub znicza, pomocne okazują się punkty objęte wyłączeniami ustawowymi. Jeśli analizujesz, jakie sklepy są otwarte 1 listopada, zwróć uwagę na punkty działające na specjalnych zasadach:

sklepy franczyzowe i osiedlowe (np. Żabka, Carrefour Express) mogą działać pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel sklepu prowadzący działalność na własny rachunek. Godziny otwarcia placówek Żabka zależą od decyzji franczyzobiorcy – najczęściej są to przedziały 10:00–20:00 lub 11:00–19:00;

mogą działać pod warunkiem, że za ladą stanie osobiście właściciel sklepu prowadzący działalność na własny rachunek. Godziny otwarcia placówek Żabka zależą od decyzji franczyzobiorcy – najczęściej są to przedziały 10:00–20:00 lub 11:00–19:00; stacje paliw są otwarte przez całą dobę (24/7) i oferują bogaty asortyment artykułów spożywczych, napojów oraz zniczy;

są otwarte przez całą dobę (24/7) i oferują bogaty asortyment artykułów spożywczych, napojów oraz zniczy; punkty sprzedające kwiaty, stroiki oraz znicze w sąsiedztwie cmentarzy funkcjonują bez zakłóceń;

w święta dyżurują wyznaczone apteki całodobowe oraz placówki pełniące dyżury świąteczne.

Wiedza o tym, co jest otwarte 1 listopada, pozwala uniknąć nerwowych poszukiwań w drodze na cmentarz. Pamiętaj, że sklepy otwarte 1 listopada mogą pracować w nietypowych przedziałach czasowych, dlatego przed udaniem się do najbliższej Żabki warto sprawdzić dokładne godziny otwarcia konkretnego punktu w aplikacji mobilnej danej sieci.