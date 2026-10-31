Czy Biedronka jest otwarta 1 listopada 2026? Godziny otwarcia sklepów we Wszystkich Świętych

Czy Biedronka jest otwarta 1 listopada 2026? Najważniejsze informacje

Odpowiedź na pytanie, czy Biedronka jest otwarta 1 listopada, jest jednoznaczna: nie, tego dnia wszystkie sklepy tej sieci będą całkowicie zamknięte. 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych, która w Polsce jest ustawowo dniem wolnym od pracy. Obowiązujące przepisy zakazują w tym czasie handlu oraz powierzania pracy w handlu, co oznacza, że duże sieci zmuszone są do zawieszenia działalności.

Warto zwrócić uwagę na specyficzny układ kalendarza. W 2026 roku 1 listopada wypada w niedzielę. Nakłada to na siebie podwójne obostrzenia: państwowe święto ustawowe oraz ogólny zakaz handlu w niedziele. Niezależnie od okoliczności, największy dyskont w Polsce pozostanie tego dnia zamknięty, dając pracownikom czas na odpoczynek i wizyty u swoich bliskich.

Biedronka 1 listopada a przepisy prawa. Dlaczego supermarkety są nieczynne?

Fakt, że Biedronka 1 listopada nie obsługuje klientów, wynika bezpośrednio z Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa ta bezwzględnie zakazuje zatrudniania pracowników za kasami i przy rozkładaniu towaru w wielkopowierzchniowych obiektach w dni ustawowo wolne od pracy.

Duże sieci handlowe nie mogą skorzystać z tzw. luk prawnych czy wyjątków przewidzianych w ustawie. Łamanie tego zakazu wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi nakładanymi przez Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego wszystkie zakupy spożywcze, a także ewentualne zaopatrzenie w znicze czy wkłady, musisz zrealizować z odpowiednim wyprzedzeniem przed świąteczną niedzielą.

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Gdzie zrobić zakupy 1 listopada 2026? Sklepy zwolnione z zakazu

Jeżeli w trakcie długiego weekendu zabraknie Ci nagle pieczywa, mleka albo zapalniczki na cmentarz, nie wszystko stracone. Przepisy zakazujące handlu posiadają konkretne wyjątki. Gdzie udasz się 1 listopada, skoro Biedronka jest zamknięta?

Sklepy osiedlowe i franczyzowe (np. Żabka, Odido, Carrefour Express). Będą otwarte pod warunkiem, że obsługą klientów zajmie się osobiście właściciel placówki. Godziny ich działania mogą być jednak skrócone (najczęściej są to godziny od 10:00 do 18:00 lub 20:00). Warto sprawdzić lokalną kartkę na drzwiach.

Będą otwarte pod warunkiem, że obsługą klientów zajmie się osobiście właściciel placówki. Godziny ich działania mogą być jednak skrócone (najczęściej są to godziny od 10:00 do 18:00 lub 20:00). Warto sprawdzić lokalną kartkę na drzwiach. Stacje paliw. To najpewniejsze, całodobowe punkty ratunkowe. Kupisz tam podstawowe artykuły spożywcze, przekąski, a także znicze i zapałki.

To najpewniejsze, całodobowe punkty ratunkowe. Kupisz tam podstawowe artykuły spożywcze, przekąski, a także znicze i zapałki. Punkty przycmentarne. Ustawa wprost zezwala na prowadzenie handlu kwiatami, wiązankami i zniczami na stoiskach w pobliżu cmentarzy, więc ten asortyment bez problemu zdobędziesz tuż przed wejściem na nekropolię.

Kiedy Biedronka wraca do standardowych godzin otwarcia? Co z 2 listopada?

Dzień Zaduszny (Zaduszki), przypadający 2 listopada, nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku 2 listopada wypada w poniedziałek. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy potrzebują uzupełnić domowe zapasy po niedzielnym święcie.

Od poniedziałkowego poranka, 2 listopada 2026 roku, wszystkie sklepy Biedronka wznowią funkcjonowanie w swoich standardowych godzinach. Znakomita większość placówek w Polsce otworzy swoje drzwi już o 6:00 rano, pozwalając na bezstresowe wejście w nowy tydzień roboczy.