Czy przelewy 1 listopada będą dostarczane? Pieniądze mogą utknąć przez Wszystkich Świętych

Dlaczego tradycyjne przelewy 1 listopada utkną w banku?

Wszystkich Świętych, przypadające 1 listopada, jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dla klientów banków oznacza to jedno: standardowe przelewy międzybankowe realizowane w systemie Elixir nie będą w tym dniu procesowane. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), która odpowiada za wymianę transakcji między różnymi instytucjami finansowymi w Polsce, nie prowadzi w święta ani w weekendy żadnych sesji rozliczeniowych.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli zlecisz zwykły przelew w piątek wieczorem (30 października) lub w trakcie weekendu, środki opuszczą Twoje konto od razu, ale trafią do odbiorcy dopiero w kolejnym dniu roboczym – czyli w poniedziałek, 2 listopada. Jeżeli zależy Ci, aby płatność dotarła do odbiorcy przed dniem Wszystkich Świętych, dyspozycję musisz złożyć odpowiednio wcześniej, najlepiej do piątkowego popołudnia.

Jak wysłać pieniądze bez opóźnień we Wszystkich Świętych?

Brak standardowych sesji Elixir nie oznacza, że jesteś całkowicie pozbawiony możliwości przekazania środków. Jeśli musisz pilnie wykonać przelew 1 listopada, masz do dyspozycji kilka sprawdzonych i natychmiastowych rozwiązań:

System Express Elixir: Pozwala na natychmiastowe przesyłanie pieniędzy pomiędzy różnymi bankami przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – również w dni świąteczne. Pieniądze docierają na konto odbiorcy w zaledwie kilka sekund.

Pozwala na natychmiastowe przesyłanie pieniędzy pomiędzy różnymi bankami przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – również w dni świąteczne. Pieniądze docierają na konto odbiorcy w zaledwie kilka sekund. Przelew na telefon BLIK: Korzysta z infrastruktury płatności natychmiastowych i umożliwia bezpłatne przelanie środków na numer telefonu w czasie rzeczywistym.

Korzysta z infrastruktury płatności natychmiastowych i umożliwia bezpłatne przelanie środków na numer telefonu w czasie rzeczywistym. Przelewy wewnętrzne: Transakcje pomiędzy rachunkami prowadzonymi w tym samym banku są realizowane natychmiastowo, niezależnie od tego, czy jest to dzień roboczy, czy święto.

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O czym warto pamiętać przed planowaniem świątecznych opłat?

Planując przelewy 1 listopada, warto sprawdzić indywidualny harmonogram sesji wychodzących w Twoim banku. Poszczególne instytucje mają wyznaczone różne godziny graniczne dla realizowania ostatnich piątkowych sesji Elixir – zazwyczaj jest to przedział między godziną 13:00 a 15:00.

Jeśli przelewasz pieniądze na opłacenie ważnych faktur, rat kredytów czy czynszu, upewnij się, że transakcja została zaksięgowana z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaplanowanie płatności dzień wcześniej pozwoli Ci uniknąć ewentualnych opóźnień i opłat za zwłokę.