Produkty influencerów podbijają sklepy. Lody Ekipy Friza przyniosły miliony złotych

Żabka już od dobrych kilku lat przyciąga uwagę klientów produktami tworzonymi we współpracy ze znanymi osobami i popularnymi influencerami. Jednym z największych hitów były Lody Ekipa, które powstały we współpracy grupy Friza z firmą Koral. Produkt szybko zdobył ogromną popularność, przynosząc twórcom milionowe zarobki. Według szacunków, w szczytowym okresie zainteresowania, wiosną i latem 2021 roku, na konta członków Ekipy mogło trafiać nawet 100 tys. zł dziennie.

Nowość od Skolima w Żabce! Od 4 listopada w sprzedaży hot dog z różowym sosem

Tym razem Żabka nawiązała współpracę z kolejnym popularnym artystą. Już od 4 listopada w sklepach sieci pojawi się hot dog z różowym sosem od Skolima. Jak informuje portal 4fun.tv, nowość wyróżnia się autorskim sosem majonezowym o smaku czerwonego pieprzu. Jego charakterystyczny różowy kolor nawiązuje do scenicznego wizerunku wokalisty. Dodatek będzie przeznaczony przede wszystkim do hot dogów, ale również do innych ciepłych przekąsek.

Nowość trafi do sprzedaży w ramach limitowanej oferty w strefie Gastronomii/Prosto z pieca. To kolejny produkt spożywczy wprowadzony na rynek pod marką Skolima. W sklepach można już kupić m.in. jego kabanosy, parówki, szynkę oraz napój energetyczny.

Napój energetyczny Skolima bez oznaczenia systemu kaucyjnego. Producent wyjaśnił dlaczego

Ostatni z wymienionych produktów jest dostępny w sprzedaży już od pewnego czasu. Napój energetyczny Skolima swoją premierę miał pod koniec sierpnia 2026 roku. Internauci szybko zauważyli jednak, że na puszce brakuje ważnego oznaczenia. Chodzi o symbol systemu kaucyjnego. Zamiast niego na opakowaniu umieszczono kod QR zachęcający do sprawdzenia, „co słychać u Skolima”. Po jego zeskanowaniu użytkownicy trafiają bezpośrednio na profile artysty w mediach społecznościowych. Jak wyjaśniał wówczas jeden ze współwłaścicieli firmy Liner Polska, odpowiedzialnej za produkcję napoju, nie wyklucza on przystąpienia do systemu kaucyjnego w przyszłości. Obecna decyzja wynikała jednak z powodów ekonomicznych. „Model biznesowy, kalkulacja i tyle” – tłumaczył w rozmowie z WP.

Nie tylko Skolim. Pizza Książula w Żabce wzbudziła spore emocje

Hot dog z różowym sosem od Skolima to niejedyna nowość, która pojawiła się tej jesieni w Żabce. Spore emocje wzbudziła również pizza popularnego youtubera Książula. Autorski produkt Szymona Nyczke, nazwany Muala Pizza, trafił do sprzedaży 7 października 2026 roku i szybko przyciągnął uwagę jego fanów. Nie wszystkim jednak pomysł influencera przypadł do gustu. Część internautów skrytykowała decyzję Książula, który dotychczas był kojarzony przede wszystkim z niezależnym testowaniem i ocenianiem jedzenia, a nie tworzeniem i promowaniem własnych produktów spożywczych.

Jak jednak przyznał Tomasz Blicharski, dyrektor ds. strategii i rozwoju Grupy Żabka, w rozmowie z „Pulsem Biznesu”, zainteresowanie produktem okazało się znacznie większe, niż początkowo zakładano. Popyt jest tak duży, że producenci nie nadążają z dostawami, przez co w niektórych sklepach pizza jest okresowo niedostępna.