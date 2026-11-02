Wiodące marki motoryzacyjne straciły w rok niemal 57 mld dolarów wartości, co sygnalizuje głębokie zmiany w branży i kwestionuje dotychczasowe zasady gry.

Liderzy tacy jak Toyota (-19,9%) i Tesla (-37,8%) odnotowali drastyczne spadki wartości, pokazując, że sama technologia i skala produkcji to za mało.

Na tle spadków wyróżnia się Ferrari, które zwiększyło wartość o 14,7%, dowodząc, że unikalna legenda i pożądanie marki są kluczowe.

Ranking Interbrand to ostrzeżenie dla tradycyjnych producentów: kluczowa jest budowa silnej i trwałej marki, za którą klienci są gotowi zapłacić premium.

Motoryzacyjni giganci tracą miliardy. Co pokazuje najnowszy ranking?

Świat motoryzacji przeżywa wstrząs, ale nie dotyczy on sprzedaży, a czegoś znacznie trudniejszego do odbudowania – wartości samej marki. Choć globalne brandy z innych branż mają za sobą dobry rok, notując łączny wzrost o ponad 8 proc., to producenci samochodów jadą pod prąd. Najnowszy ranking Interbrand 2026 pokazuje, że łączna wartość 13 samochodowych marek z czołowej setki globalnych brandów spadła w rok o niemal 57 mld dolarów. To sygnał, że w tej branży dotychczasowe zasady gry przestają obowiązywać.

Łączna wycena motoryzacyjnych potęg z pierwszej setki zestawienia wynosi dziś około 280 mld dolarów. Sam spadek, sięgający blisko 57 miliardów, obrazuje skalę problemu, z jakim mierzą się najwięksi gracze na rynku. Okazuje się, że wielkość produkcji i zaawansowana technologia to za mało, by utrzymać silną pozycję w świadomości klientów.

Kto stracił najwięcej? Toyota i Tesla na czele spadków

Na szczycie listy najcenniejszych marek samochodowych wciąż znajduje się Toyota, ale jej pozycja nie jest już tak niezagrożona jak kiedyś. Wartość japońskiego giganta, wyceniana obecnie na 59,5 mld dolarów, stopniała w ciągu roku aż o 19,9 proc. To potężny cios dla lidera, który przez lata był synonimem niezawodności i stabilności.

Spadki dotknęły jednak niemal wszystkich. Drugi na liście Mercedes-Benz, a za nim BMW, Hyundai, Honda, Audi, Porsche, Volkswagen, Kia, BYD i Nissan – wszyscy zanotowali straty. Jednak prawdziwym symbolem problemów stała się firma Elona Muska. Jeszcze boleśniejszy okazał się spadek wartości Tesli, której wycena runęła aż o 37,8 proc. rok do roku, do poziomu 18,3 mld dolarów. To największa procentowa strata w całym zestawieniu, pokazująca, że wizerunek technologicznego rewolucjonisty przestał wystarczać.

Ferrari płynie pod prąd. Jak Włosi budują potęgę marki?

W całym tym morzu czerwieni jest jedna, jaskrawozielona wyspa. To Ferrari. Włoska legenda nie tylko oparła się negatywnym trendom, ale wręcz je zdeklasowała. Wartość marki z Maranello wzrosła o imponujące 14,7 proc., osiągając poziom 17,7 mld dolarów. To wynik, który stawia w zupełnie nowym świetle strategie budowania marki.

Co najbardziej zaskakujące, według analityków Interbrand, marka Ferrari jest dziś warta niemal tyle samo co marka Tesla. To porównanie jest o tyle niezwykłe, że Ferrari produkuje kilkanaście tysięcy aut rocznie, podczas gdy Tesla dostarcza ich na rynek ponad półtora miliona. To dowód na to, że w oczach klientów liczy się nie tylko to, ile produkujesz, ale przede wszystkim, jak bardzo jesteś pożądany.

To ostrzeżenie dla Europy. Dlaczego sama technologia już nie wystarczy?

Ranking Interbrand nie jest prognozą sprzedaży ani analizą giełdowej kapitalizacji. To coś znacznie głębszego – ocena siły marki, jej wpływu na decyzje zakupowe i zdolności do generowania zysków w przyszłości. Mówiąc prościej, pokazuje, ile klient jest w stanie zapłacić za samą nazwę na masce samochodu.

Tegoroczny raport, analizujący wartość marek samochodowych 2026, jest więc dla europejskiej motoryzacji poważnym ostrzeżeniem. Pokazuje, że dotychczasowe przewagi, takie jak ogromne fabryki, doświadczenie i skala produkcji, coraz słabiej chronią przed konkurencją. Nowi gracze, zwłaszcza z Chin, mogą dziś szybko kupić lub rozwinąć technologię. Znacznie trudniej jest jednak zbudować legendę i markę, za którą klienci są gotowi zapłacić premium. Nie da się w kilka lat stworzyć drugiego Ferrari. I to właśnie dlatego firma produkująca ułamek tego, co Tesla, jest dziś jako marka warta niemal tyle samo. To lekcja, którą tradycyjni giganci muszą pilnie odrobić.

Złoty Laur 2026 - Instytucja 35-lecia - ZBP