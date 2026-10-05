Pizza Książula trafi do Żabki

Szymon Nyczke, znany w internecie jako Książulo, ogłosił w niedzielę dużą biznesową nowość. W sieci Żabka pojawi się mrożona pizza sygnowana jego marką – Muala pizza od Książula.

Influencer może pochwalić się ogromną społecznością. Jego kanał na YouTube obserwuje około 2,44 mln osób. Książulo zasłynął przede wszystkim z recenzowania jedzenia. Zagląda do restauracji, odwiedza jarmarki, a pod lupę bierze także gotowe produkty dostępne w popularnych sieciach handlowych.

Teraz sam stworzył produkt, który będzie można kupić w sklepie.

„Muala właśnie straciło sens”

Nazwa pizzy nie jest przypadkowa. „Muala” to znak jakości, którym Książulo wyróżnia lokale i jedzenie, które szczególnie przypadły mu do gustu.

Teraz charakterystyczne logo pojawi się na pudełkach pizzy dostępnej w tysiącach sklepów Żabka. I właśnie to nie wszystkim fanom youtubera się spodobało.

Film zapowiadający produkt w krótkim czasie obejrzało ponad 230 tys. osób, a pod nagraniem pojawiło się ponad 6 tys. komentarzy. Wśród najbardziej popularnych dominują głosy krytyczne.

„Muala właśnie straciło sens” – napisał jeden z internautów. Jego komentarz zebrał już ponad 4 tys. polubień.

Inny komentujący stwierdził, że Książulo zamienił symbol swojej niezależności w zwykły produkt sklepowy.

Fani wypominają mu dawne deklaracje

Internauci zwracają uwagę przede wszystkim na to, że Książulo przez lata budował swoją markę na niezależności i autentyczności.

„Twoim fenomenem było, że byłeś jednym z nas” – napisał jeden z komentujących. Dodał, że nadal będzie zaglądał do materiałów youtubera, ale jego zdaniem Książulo stał się już „panem biznesmenem”.

Inny internauta zarzucił mu, że podjął najgorszą możliwą decyzję, bo jego wyróżnikiem miał być brak współprac gastronomicznych. W komentarzach pojawiły się również porównania do innych internetowych celebrytów, którzy wprowadzali na rynek własne produkty.

Kolejni fani przypomnieli natomiast dawne deklaracje Książula dotyczące współprac i jego podejścia do biznesu.

Nie tylko o pizzę chodzi

W sprawie pojawił się także wątek dotyczący producenta pizzy. Dziennikarz Patryk Słowik zwrócił uwagę, że za produkcję odpowiada spółka Quality Prime sp. z o.o., której 100 proc. udziałów ma estońska spółka Qualitative Iinvestment OÜ.

Dziennikarz zaznaczył, że Książulo oczywiście ma prawo zarabiać na swojej marce. Zwrócił jednak uwagę, że część pieniędzy może trafić poza Polskę.

To o tyle istotne, że youtuber w przeszłości podkreślał znaczenie wspierania polskiego biznesu.

Sukces czy koniec „Muala”?

Sama obecność pizzy w ponad 13 tys. sklepów może być dla Książula ogromnym biznesowym sukcesem. Produkt będzie dostępny praktycznie na wyciągnięcie ręki dla milionów Polaków.

Problem w tym, że wraz z wejściem do wielkiego handlu influencer musi zmierzyć się z czymś, czego nie da się tak łatwo zignorować – oczekiwaniami własnych fanów.

Czy Muala pizza okaże się hitem, czy przeciwnie – stanie się symbolem tego, że Książulo przestał być dla części widzów „jednym z nich”? Odpowiedź przyniosą przede wszystkim wyniki sprzedaży.

Tak wygląda rumuńska "Żabka"