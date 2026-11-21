Pieniądze za samochody, których nigdy nie odebrali

To pozostałość po czasach PRL, kiedy kupno samochodu było dla wielu Polaków marzeniem trudnym do spełnienia. W 1973 roku uruchomiono system przedpłat na Fiata 126p, a później objęto nim również FSO 1500. Chętni wpłacali pieniądze na specjalne książeczki oszczędnościowe PKO, zyskując prawo do odbioru samochodu.

Problem w tym, że popyt był ogromny, a na auta trzeba było czekać. O kolejności ich wydawania decydowało nawet losowanie. Część osób, które dokonały przedpłat, nigdy nie doczekała się swojego pojazdu.

Nawet 29 tys. zł rekompensaty

Sprawę uregulowano ustawą z 20 grudnia 1996 roku. Dzięki niej osoby, które nie odebrały zamówionego samochodu, mogą ubiegać się o rekompensatę. Jej wysokość jest aktualizowana co kwartał przez ministra finansów i gospodarki.

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem, w pierwszych trzech miesiącach 2027 roku rekompensata za niezrealizowaną przedpłatę na Fiata 126p wyniesie 20 646 zł. W przypadku FSO 1500 będzie to aż 29 256 zł.

238 przedpłat wciąż czeka na rozliczenie

Jak przekazało Ministerstwo Finansów Polskiej Agencji Prasowej, na koniec września 2026 roku w ewidencji pozostawało łącznie 238 niezrealizowanych przedpłat na oba modele samochodów.

Resort poinformował również, że od 1 stycznia 2015 roku do końca 2022 roku wypłacono zaledwie 10 rekompensat. Od 2023 roku do 18 listopada 2026 roku nie zrealizowano ani jednej.

Ministerstwo przyznaje, że od kilku lat nie odnotowuje zainteresowania wypłatą tych pieniędzy. Mimo to w budżecie państwa zabezpieczono środki na ewentualne świadczenia. W 2026 roku było to 80 tys. zł i dokładnie taka sama kwota została zaplanowana na 2027 roku.

Choć od czasów PRL minęło już wiele lat, państwo wciąż rozlicza się z osobami, które wpłaciły pieniądze na wymarzony samochód, ale nigdy go nie otrzymały.

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