Współczesne oszustwa inwestycyjne, od reklam po fałszywe zyski, mają zaskakująco wiele wspólnego z aferami z II RP.

Sprawa Oswagu, z fikcyjnym kapitałem i zmanipulowanymi bilansami, to klasyczny przykład ponadczasowej iluzji, która zwodziła inwestorów.

Odkryj, dlaczego ludzka chęć szybkiego zysku wciąż czyni nas podatnymi na manipulacje – i jak skutecznie chronić swoje finanse.

Dziś zaczyna się od reklamy. Znana twarz zachęca do „pewnej inwestycji”, wykres pnie się w górę, a na ekranie pojawiają się zyski. Pieniądze płyną, dopóki inwestor nie próbuje ich wypłacić. Wtedy często okazuje się, że cały interes istniał głównie w komputerze. Prawie sto lat temu komputera nie potrzebowano. Wystarczały statut, pieczęć, elegancko wydrukowane akcje, odpowiednie nazwiska i opowieść o przedsięwzięciu, które miało przynosić pieniądze.

Nie oznacza to, że każda upadająca spółka akcyjna II RP była oszustwem. Przeciwnie – spółki były normalnym i ważnym elementem gospodarki. W 1924 r. było ich w Polsce niemal 2 tys., a po uporządkowaniu przepisów pod koniec lat 20. oficjalny rocznik informacyjny obejmował 1459 przedsiębiorstw. Problem zaczynał się wtedy, gdy prawdziwy biznes zastępowała finansowa iluzja.

Wielkie pieniądze miały powstać niemal na papierze

Jedną z najbardziej spektakularnych historii prowadzi na Górny Śląsk. Oswag był związany z przemysłowym imperium książąt pszczyńskich. Firma działająca wcześniej w branży materiałów wybuchowych miała wejść w nową epokę: w Wyrach planowano wielką fabrykę nawozów azotowych. Brzmiało nowocześnie, przemysłowo i – co dla ludzi wykładających pieniądze najważniejsze – poważnie. Tyle że za fasadą przedsiębiorstwa zaczęły wychodzić na jaw rzeczy, które dziś natychmiast kojarzyłyby się z wielką aferą finansową.

W 1932 r. prokuratura badała podwyższenie kapitału zakładowego Oswagu o 3,5 mln zł. Według aktu oskarżenia przedstawiono sądowi informację, że pieniądze zostały wpłacone w całości gotówką na konto spółki w katowickim oddziale Deutsche Bank. Oskarżyciel twierdził jednak, że rzeczywistej wpłaty nie było, a operacja miała być fikcyjna i wprowadzać w błąd sąd oraz wierzycieli. Zarzuty dotyczyły również nieprawdziwego prowadzenia księgowości i bilansów.

To właśnie w tym miejscu historia zaczyna brzmieć niepokojąco współcześnie. Na papierze pojawia się kapitał. Dokumenty mają potwierdzać siłę przedsiębiorstwa. Dzięki temu firma może wyglądać na znacznie solidniejszą, niż jest w rzeczywistości, i zdobywać kolejne finansowanie.

„Bomba pękła”. Wierzyciele zaczęli szukać pieniędzy

Dopóki pieniądze krążą, podobne konstrukcje potrafią sprawiać wrażenie stabilnych. Prawdziwy test przychodzi wtedy, gdy ktoś chce odzyskać kapitał. W przypadku Oswagu nastąpiło to wraz z pogorszeniem koniunktury. Spółka zgłosiła upadłość w 1931 r., a sprawą zajęły się sąd i prokuratura. Zachowane materiały Archiwum Państwowego w Katowicach obejmują całe zespoły dokumentów dotyczących Oswagu, jego upadłości, kredytów i rozliczeń, w tym materiały odnoszące się do subskrybowanego, lecz niewpłaconego kapitału akcyjnego.

Ówczesna prasa nie bawiła się w subtelności. „Polska Zachodnia” pisała w czerwcu 1932 r. o „niesłychanym oszustwie” i relacjonowała rewizję przeprowadzoną w katowickim Deutsche Bank w związku z badaniem kapitału Oswagu. Kilka miesięcy później przed Sądem Okręgowym w Katowicach ruszył proces.

Sprawa nie była jednak tak prosta, jak sugerowały najbardziej sensacyjne nagłówki gazet. Obrona kwestionowała oskarżenia i wskazywała m.in., że przedsiębiorstwo dysponowało majątkiem oraz środkami, a za jego upadkiem stała również fatalna koniunktura gospodarcza. To ważne zastrzeżenie: historia Oswagu nie jest opowieścią o internetowej piramidzie finansowej przeniesionej żywcem do lat 30., ale o mechanizmach finansowej manipulacji, które do dzisiejszych oszustw są momentami uderzająco podobne.

Prawo II RP znało „żerowanie na naiwności ludzkiej”

Państwo zdawało sobie sprawę, że akcja z nazwą spółki nie zawsze oznacza bezpieczną inwestycję. W 1928 r. weszło w życie nowe Prawo o spółkach akcyjnych. Minimalny kapitał spółki akcyjnej ustalono na 250 tys. zł. Jeżeli kapitał miał być pokrywany majątkiem zamiast gotówką, założyciele musieli szczegółowo opisać takie wkłady, a ich sprawozdanie badali biegli rewidenci.

Jeszcze więcej zabezpieczeń przewidziano wtedy, gdy pieniądze na akcje zbierano publicznie. Statut projektowanej spółki musiał zostać wcześniej opublikowany w „Monitorze Polskim”, założyciele składali kaucję, a wpłaty od inwestorów mogły przyjmować tylko określone banki. Pieniądze nie mogły po prostu trafić do kieszeni twórców przedsięwzięcia przed jego zarejestrowaniem.

Najbardziej wymowny jest jednak dział dotyczący odpowiedzialności. Przepisy przewidywały konsekwencje za umieszczanie fałszywych danych w dokumentach spółki, pomijanie istotnych informacji czy doprowadzenie do rejestracji na podstawie dokumentów zawierających nieprawdę. Osobno potraktowano zawyżanie realnej wartości majątku wnoszonego do spółki.

Ówcześni prawnicy doskonale wiedzieli dlaczego. W opracowaniach dotyczących prawa spółek pojawiało się nawet stare określenie „grynderzy” – odnoszone do przedsiębiorczych założycieli szukających sposobów na obejście zabezpieczeń. Witold Supiński pisał w komentarzu do przepisów o odpowiedzialności za nadużycia i – w wyjątkowo współcześnie brzmiącym sformułowaniu – „żerowanie na naiwności ludzkiej”.

Fałszywe akcje? II RP znała także ten numer

Był jeszcze prostszy sposób. Zamiast tworzyć finansową konstrukcję wokół spółki można było… podrobić sam papier. W październiku 1924 r. prasa informowała o wykryciu w warszawskim banku fałszywych pakietów akcji Zakładów Starachowickich. Dwa lata później warszawski urząd śledczy rozpracowywał znacznie większą aferę. Według ówczesnych doniesień chodziło o precyzyjnie podrobione zagraniczne akcje „Baku” i „Lena”, które trafiały na europejskie rynki. Prasa pisała o 12 zatrzymanych i tak dobrych falsyfikatach, że rozpoznanie ich miało sprawiać problem nawet doświadczonym bankowcom.

Nie było fałszywej aplikacji ani strony internetowej. Fałszywy był dokument trzymany w ręku.

Scamy zmieniły technologię. Słaby punkt został ten sam

Dzisiejsze piramidy finansowe i oszustwa inwestycyjne działają w innych realiach i nie należy wrzucać ich do jednego worka z każdą przedwojenną aferą akcyjną. Podobieństwo tkwi gdzie indziej. Oszust nie musi sprzedawać produktu. Musi sprzedać wiarygodną historię o pieniądzach.

W II RP tę wiarygodność budowały drukowane akcje, bilanse, bankowe zaświadczenia, nazwiska przemysłowców i wizja fabryki, która miała dopiero przynieść fortunę. Dzisiaj mogą to być profesjonalna strona, wykres zysku, reklama z celebrytą i panel pokazujący rosnące saldo.

Technologia zrobiła gigantyczny skok. Ludzka nadzieja na szybki i bezpieczny zysk – znacznie mniejszy. I właśnie dlatego finansowe historie sprzed niemal stu lat czyta się chwilami nie jak archiwum II RP, lecz jak ostrzeżenie napisane dla współczesnego inwestora.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko