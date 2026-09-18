ZUS przygotowuje podwyżki dodatków do emerytur, które znacząco wpłyną na comiesięczne świadczenia wielu seniorów.

Niektóre dodatki mogą wzrosnąć nawet o blisko 67 zł miesięcznie, a popularny dodatek pielęgnacyjny ma przekroczyć 380 zł.

Sprawdź, czy i Ty zyskasz na waloryzacji od marca 2027 roku i poznaj symulowane nowe kwoty dodatków.

Dodatki do emerytur dla wielu osób są stałym uzupełnieniem pieniędzy wypłacanych przez ZUS. Ich kwoty nie pozostają jednak niezmienne. Są objęte waloryzacją, dlatego wraz ze wzrostem emerytur i rent przeliczane są również dodatkowe świadczenia.

Najnowsze dane GUS pozwalają już sprawdzić, jak mogłyby wyglądać nowe stawki. W naszej symulacji przyjęliśmy wskaźnik 4,76 proc. W takim wariancie wszystkie dodatki znajdujące się w naszym zestawieniu byłyby wyższe, ale skala zmian jest bardzo różna. W jednym przypadku to zaledwie 88 groszy, w innym – prawie 67 zł miesięcznie.

Dodatek pielęgnacyjny przekroczy 380 zł? Nowe wyliczenia

Jednym z najważniejszych dla seniorów świadczeń jest dodatek pielęgnacyjny. Obecnie wynosi 366,68 zł. Według naszych wyliczeń jego kwota zwiększyłaby się do 384,13 zł, co oznacza 17,45 zł więcej miesięcznie. Dokładnie taką samą zmianę widać przy kilku innych świadczeniach. Dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie również wzrosłyby z 366,68 zł do 384,13 zł. Identyczne kwoty dotyczyłyby także świadczenia pieniężnego dla żołnierzy.

Mniejszą zmianę odczuliby pobierający dodatek kompensacyjny. Obecne 55 zł zmieniłoby się w 57,62 zł, a więc miesięczna wypłata byłaby wyższa o 2,62 zł.

Ponad 720 zł dla sieroty zupełnej. Największa podwyżka to prawie 67 zł

Wyraźnie większe kwoty pojawiają się przy świadczeniach, które już dziś są wyższe. Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi obecnie 689,17 zł. Po przeliczeniu byłoby to 721,97 zł, czyli o 32,80 zł więcej. Największy nominalny wzrost w całym naszym zestawieniu dotyczy jednak dodatku do renty inwalidy wojennego. Zamiast obecnych 1403,90 zł byłoby to 1470,73 zł. Różnica sięga więc 66,83 zł miesięcznie.

W galerii pokazujemy wszystkie dodatki wraz z obecną kwotą, wyliczoną nową stawką oraz dokładną różnicą.

GUS podał nowe dane

Co stoi za tymi wyliczeniami? GUS podał, że inflacja w sierpniu 2026 roku wyniosła 3,4 proc. rok do roku. Z kolei ostatnie dostępne dane dotyczące wynagrodzeń wskazują na wzrost o 6,8 proc. rok do roku w lipcu. Na podstawie tych wartości wyliczyliśmy wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,76 proc. To właśnie jego zastosowanie do obecnych stawek daje przedstawione przez nas nowe kwoty dodatków.

Dane GUS są szczególnie istotne dla emerytów i rencistów, ponieważ mechanizm waloryzacji jest powiązany z inflacją i realnym wzrostem wynagrodzeń. Każda kolejna publikacja przybliża więc odpowiedź na pytanie, jak mocno mogą wzrosnąć świadczenia.

Na ostateczne kwoty trzeba poczekać

Przedstawione wyżej stawki nie są jeszcze oficjalnymi nowymi kwotami dodatków. To symulacja możliwej waloryzacji od 1 marca 2027 roku, przygotowana na podstawie obecnie dostępnych danych. Wskaźnik 4,76 proc. również nie jest jeszcze oficjalnym wskaźnikiem przyszłorocznej waloryzacji.

Do ustawowych obliczeń potrzebne będą pełne dane za 2026 rok, dlatego wynik może się jeszcze zmienić. Ostateczna wysokość waloryzacji będzie znana na początku 2027 roku. Wtedy okaże się, ile dokładnie od marca ZUS będzie wypłacał emerytom i rencistom oraz jak zmienią się poszczególne dodatki.

KARPACZ 2026 Bartosz Marczuk