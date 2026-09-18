Piesiewicz odsunięty, problemy zostały. PKOl ma milionowe zobowiązania

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-09-18 10:52

Od kilku miesięcy PKOl nie schodzi z nagłówków polskich mediów. Skandal związany z prezesem Piesiewiczem, to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Jak tłumaczy w najnowszym programie Przeglądu Sportowego „Misja Sport” członek zarządu PKOl Krzysztof Wiłkomirski, instytucja tonie w długach.

Złoty medal olimpijski oparty o stos dokumentów. O problemach finansowych i długach PKOl przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Złoty medal olimpijski leżący na stosie dokumentów obok wiecznego pióra na drewnianym biurku.
  • Prezes PKOl Radosław Piesiewicz został odwołany po aresztowaniu, a jego obowiązki przejął Marian Kmita.
  • PKOl boryka się z poważnymi problemami finansowymi, które wykraczają poza niedawny skandal z prezesem.
  • Członek zarządu PKOl ujawnia, że organizacja ma wielomilionowe zobowiązania wobec wielu firm, w tym Toyoty.
  • Rzeczywista skala zadłużenia PKOl może być znacznie większa niż wstępnie szacowano.

Piesiewicz odsunięty, problemy zostały. PKOl ma milionowe zobowiązania

W poniedziałek, 14 września, z funkcji Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego odwołano aresztowanego wcześniej Radosława Piesiewicza. Jego obowiązki przejął Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat, Marian Kmita.

To jednak nie rozwiązuje problemów PKOl. Jak przyznają władze organizacji, finanse mogą być w opłakanym stanie.

– Otrzymaliśmy przybliżone kwoty. Myślę, że niestety prawda i realia okażą się dużo bardziej brutalne i zobowiązania będą dużo większe. To kwoty liczone w milionach. Wiemy o ogromnych zobowiązaniach wobec wielu firm, w tym wobec na przykład Toyoty – mówi w programie „Misja Sport” członek zarządu Krzysztof Wiłkomirski.

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Nowe władze PKOl stoją przed gigantycznym wyzwaniem. Pierwszym krokiem musi być przeprowadzenie kompleksowego audytu, który ujawni faktyczną skalę zadłużenia i wskaże wszystkie podmioty oczekujące na spłatę zobowiązań. Dopiero wtedy możliwe będzie opracowanie planu naprawczego. Niepewność finansowa rzuca cień na przyszłość całej organizacji, w tym na przygotowania polskich sportowców do nadchodzących igrzysk olimpijskich. Kryzys w PKOl jest wielowymiarowy, a jego pełne konsekwencje dla polskiego sportu będą znane dopiero po zakończeniu szczegółowego audytu finansów. Odkrycie milionowych długów to kolejny, po aferze z byłym prezesem, dowód na głęboką zapaść, w jakiej znalazła się jedna z najważniejszych instytucji sportowych w kraju.

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Radosław Piesiewicz
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