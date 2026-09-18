Można uzyskania ponad 45 tys. zł na modernizację domu we Wrocławiu.

Dostępne programy to KAWKAplus, termoKAWKA oraz dotacje na odnawialne źródła energii (OZE).

Dofinansowanie obejmuje m.in. wymianę pieca, okien, instalację fotowoltaiczną i magazyn energii.

Kluczowy termin na złożenie wniosków o dotacje na OZE mija 30 września 2026 roku.

Warunek: prace można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy z urzędem.

Samorząd Wrocławia podszedł do tematu kompleksowo. Zamiast jednego programu, stworzył system, który pozwala właścicielom domów nie tylko pozbyć się starego pieca, ale przy okazji ocieplić budynek i zainwestować w zieloną energię. Chodzi o to, żeby realnie obniżyć rachunki za prąd i ogrzewanie na lata.

Podstawą jest program KAWKAplus. To z niego można dostać pieniądze na likwidację starego, dymiącego pieca na paliwo stałe. Maksymalna kwota wsparcia to 15 tys. zł, a miasto zapewnia, że w ramach tej kwoty można pokryć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych. To solidne dofinansowanie na wymianę pieca, które otwiera drogę do kolejnych inwestycji.

Pozbycie się starego pieca, tak zwanego "kopciucha", może być dopiero początkiem inwestycji w ekologiczne i wygodne ogrzewanie

– podkreśla Małgorzata Demianowicz, dyrektor wydziału środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wnioski do programu KAWKAplus można składać w trybie ciągłym. Jest jednak jeden, absolutnie kluczowy warunek: z pracami można ruszyć dopiero po podpisaniu umowy z miastem. Jeśli ktoś zacznie remont wcześniej, pieniędzy nie dostanie - przypomina Fakt.pl.

Ile pieniędzy można dostać na wymianę okien i fotowoltaikę?

Gdy już uporamy się z wymianą pieca, miasto zachęca do pójścia o krok dalej. Osoby, które skorzystały z programu KAWKAplus, mogą ubiegać się o kolejne pieniądze, tym razem w ramach programu termoKAWKA. Chodzi o dofinansowanie wymiany starych, nieszczelnych okien drewnianych. Tutaj można dostać do 1000 zł na jedno okno, ale nie więcej niż 5 tys. zł na całą nieruchomość. Co ważne, wniosek można złożyć razem z dokumentami na wymianę ogrzewania, ale pieniądze trafią na konto dopiero po tym, jak urzędnicy potwierdzą, że piec został prawidłowo wymieniony i rozliczony.

Prawdziwe oszczędności zaczynają się jednak, gdy produkujemy własny prąd. I tu Wrocław ma trzeci, bardzo atrakcyjny program, obejmujący odnawialne źródła energii. Wrocławskie dotacje na fotowoltaikę 2026 pozwalają uzyskać nawet 10 tys. zł na panele słoneczne i dodatkowe 8 tys. zł na magazyn energii. Ale to nie wszystko. Na liście dostępnych dotacji znajdują się też:

7,5 tys. zł na kolektory słoneczne,

7,5 tys. zł na mikroinstalację wiatrową,

12,5 tys. zł na tzw. instalację hybrydową (łączącą różne źródła OZE).

Widać więc, że łącząc te wszystkie programy, można przeprowadzić naprawdę gruntowny remont, który znacząco obniży rachunki i uniezależni dom od rosnących cen energii. Jest tu jednak pewien haczyk, o którym trzeba bezwzględnie pamiętać.

Uwaga na termin. Do kiedy trzeba złożyć wniosek i o czym pamiętać?

W przeciwieństwie do programów KAWKAplus i termoKAWKA, które działają w trybie ciągłym, nabór wniosków na odnawialne źródła energii jest ograniczony czasowo. Wnioski na dotacje na fotowoltaikę 2026 i inne instalacje OZE można składać wyłącznie do 30 września 2026 roku. Zostało więc już naprawdę niewiele czasu.

Zasada jest tu dokładnie taka sama jak przy pozostałych dotacjach: pod żadnym pozorem nie wolno zaczynać inwestycji przed podpisaniem umowy z miastem. Kto na własną rękę kupi panele lub zleci montaż wcześniej, po prostu straci szansę na pieniądze. To żelazna reguła, od której nie ma wyjątków.

Łącznie, przy maksymalnym wykorzystaniu wszystkich dostępnych limitów, mieszkaniec Wrocławia może uzyskać nawet 45,5 tys. zł wsparcia. Oczywiście, ostateczna kwota zależy od zakresu prac i poniesionych kosztów. Dlatego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji kluczowe jest dokładne zapoznanie się z regulaminami poszczególnych programów, a z wnioskiem o dotację na zieloną energię trzeba się spieszyć.

Fotowoltaika na balkonie