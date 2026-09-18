Rosnące oszczędności i auto w najmie. Tak zmieniał się majątek wicemarszałka Marcina Horały

Kandydatura na wicemarszałka Sejmu i nowe realia finansowe

Sejm podjął kluczową decyzję – Marcin Horała został wybrany na nowego wicemarszałka Sejmu. Reprezentant klubu parlamentarnego „Rozwój Plus”, pod przewodnictwem byłego premiera Mateusza Morawieckiego, pokonał w głosowaniu kandydata PiS i oficjalnie dołączył do Prezydium Sejmu. Ten prestiżowy awans to dla gdańskiego polityka nie tylko wielkie wyróżnienie, ale również powrót do poziomu zarobków zbliżonego do czasów, gdy zasiadał w ławach rządowych.

Analiza oświadczeń majątkowych składanych przez Marcina Horałę w latach 2024–2026 pozwala na precyzyjne prześledzenie ewolucji jego prywatnych finansów. Dokumenty te pokazują niezwykle ciekawą drogę: przejście polityka z intratnych pozycji rządowych (sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnika Rządu ds. CPK) do roli posła opozycji, a teraz – jednego z liderów całej izby.

Systematyczny wzrost oszczędności mimo niższych dochodów

Mimo spadku rocznych przychodów po zmianie władzy pod koniec 2023 roku, w portfelu oszczędnościowym posła odnotowano stałą tendencję wzrostową. Zgromadzone środki w złotówkach kształtowały się następująco:

październik 2023 roku: około 172 tysięcy zł,

około 172 tysięcy zł, koniec 2023 roku: około 181 tysięcy zł,

około 181 tysięcy zł, koniec 2024 roku: około 224 tysiące zł,

około 224 tysiące zł, koniec 2025 roku: około 236 tysięcy zł.

W ciągu dwóch lat płynne oszczędności gotówkowe wzrosły o ponad 30%. Równolegle polityk systematycznie odkładał środki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK w TFI PZU). Ich wartość wzrosła z 26,5 tys. zł w październiku 2023 roku do około 50,5 tys. zł na koniec 2025 roku, co oznacza wzrost o 90,6%. W żadnym z analizowanych dokumentów nie wykazano posiadania walut obcych.

Nieruchomość bez obciążeń i zmiana w garażu posła

Struktura nieruchomości należących do posła jest bardzo przejrzysta. Marcin Horała nie posiada domu jednorodzinnego ani gruntów rolnych. Jedynym stałym składnikiem majątkowym jest mieszkanie o powierzchni 67 m². Jego szacunkowa wartość rynkowa systematycznie rosła:

wycena w 2023 roku: około 480 tys. zł,

około 480 tys. zł, wycena w 2024 roku: około 530 tys. zł,

około 530 tys. zł, wycena w 2025 roku: około 540 tys. zł.

Co istotne, nieruchomość ta nie jest obciążona kredytem hipotecznym. Znaczącą zmianę odnotowano natomiast w segmencie pojazdów. Na koniec 2023 roku poseł posiadał na własność Fiata Tipo Sedan z 2017 roku. W kolejnych latach auto zostało zbyte, a polityk zdecydował się na najem długoterminowy SUV-a Hyundai Tucson. Miesięczny koszt tego zobowiązania wynosił około 3450 złotych brutto.

Jak zmieniały się dochody od początku kadencji?

Zarobki Marcina Horały odzwierciedlają jego polityczną drogę od rządowych stanowisk do ław opozycji. Przejście to wiązało się z zauważalnym spadkiem rocznych wpływów. Ewolucja dochodów w poszczególnych latach prezentuje się następująco:

W roku 2023 jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu ds. CPK, Horała uzyskał dochód na poziomie ok. 240 tys. zł brutto, do czego doszła dieta parlamentarna w kwocie ok. 45,7 tys. zł. Łącznie dało to ok. 285,7 tys. zł.

jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pełnomocnik Rządu ds. CPK, Horała uzyskał dochód na poziomie ok. 240 tys. zł brutto, do czego doszła dieta parlamentarna w kwocie ok. 45,7 tys. zł. W roku 2024 po utracie stanowisk rządowych poseł otrzymał odprawę i ekwiwalent za urlop z ministerstwa w wysokości ok. 80,2 tys. zł brutto. Uposażenie poselskie wyniosło ok. 112,3 tys. zł brutto, a dieta parlamentarna ok. 45,2 tys. zł ( łącznie ok. 237,7 tys. zł ).

po utracie stanowisk rządowych poseł otrzymał odprawę i ekwiwalent za urlop z ministerstwa w wysokości ok. 80,2 tys. zł brutto. Uposażenie poselskie wyniosło ok. 112,3 tys. zł brutto, a dieta parlamentarna ok. 45,2 tys. zł ( ). W roku 2025 dochody pochodziły wyłącznie z pracy w Sejmie. Uposażenie parlamentarne wyniosło ok. 162 547 zł, a dieta parlamentarna ok. 49 810 zł, co dało łączną kwotę ok. 212 357 zł.

Spadek rocznych dochodów między rekordowym rokiem 2023 a pełnym rokiem w opozycji (2025) wyniósł ponad 73 tys. zł.

Ile Marcin Horała może zarobić jako wicemarszałek Sejmu?

Wynagrodzenie na tym stanowisku opiera się na określonych mnożnikach kwoty bazowej i może znacząco podnieść roczne przychody posła. Uposażenie zasadnicze wicemarszałka Sejmu (mnożnik 7,98) wraz z dodatkiem funkcyjnym (mnożnik 2,24) przekłada się na miesięczne zarobki rzędu 19 100 – 19 700 zł brutto.

Do tego dochodzi nieopodatkowana dieta parlamentarna w kwocie około 4335 zł miesięcznie. W skali roku oznacza to wzrost uposażenia zasadniczego do ponad 230 tys. zł brutto. Łączne roczne przychody Marcina Horały jako wicemarszałka zbliżą się do poziomu 290 tys. zł, co niemal w pełni zrekompensuje straty finansowe, jakie poniósł po opuszczeniu ministerstwa.