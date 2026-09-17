- Sławomir Mentzen proponuje natychmiastową likwidację 13. i 14. emerytury, co miałoby przynieść ponad 30 miliardów złotych oszczędności.
- Lider Nowej Nadziei chce wprowadzić kryterium dochodowe w programie 800 Plus, zmniejszając jego koszty o połowę, a także zlikwidować "babciowe" i program Dobry Start.
- Mentzen opowiada się za stopniowym zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, docelowo do 65 lat dla obu płci.
- Propozycje polityka oznaczają rezygnację z wielu świadczeń, z których korzystają miliony Polaków, i wpisują się w gospodarczy program Konfederacji.
Likwidacja 13. i 14. emerytury? Plan Mentzena
Sławomir Mentzen, goszcząc w programie Bogdana Rymanowskiego, przedstawił konkretne propozycje cięć budżetowych. Największe kontrowersje wzbudza propozycja, którą przedstawił Sławomir Mentzen, dotycząca całkowitej likwidacji 13. i 14. emerytury. Polityk Nowej Nadziei nie pozostawił w tej kwestii wątpliwości, wskazując na skalę potencjalnych oszczędności.
– Gdyby to ode mnie zależało, to bym od razu zniósł 13. i 14. emeryturę. To 30 parę miliardów – powiedział lider Konfederacji.
To jednak niejedyny pomysł na ograniczenie wydatków socjalnych. Mentzen zaproponował także wprowadzenie kryterium dochodowego w sztandarowym programie 800 Plus. Jak argumentował, taki ruch pozwoliłby na znaczne zmniejszenie kosztów świadczenia, które jego zdaniem mogłyby spaść nawet o połowę.
Jakie inne świadczenia znalazły się na liście cięć?
Plan oszczędnościowy lidera Konfederacji jest znacznie szerszy. Na liście świadczeń przeznaczonych do likwidacji znalazły się również dwa inne duże programy socjalne. Pierwszym z nich jest tzw. babciowe, czyli program "Aktywny Rodzic", a drugim program Dobry Start, w ramach którego rodzice otrzymują jednorazowo 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka.
Kolejnym obszarem, w którym Sławomir Mentzen widzi możliwość znalezienia oszczędności, jest administracja publiczna. W trakcie rozmowy nie przedstawił jednak szczegółowych planów dotyczących skali ewentualnych redukcji etatów ani instytucji, które miałyby zostać nimi objęte. Propozycje polityka są spójne z długofalowym programem gospodarczym Konfederacji, która od lat postuluje potrzebę radykalnego ograniczenia wydatków państwa.
Równie duże emocje co cięcia świadczeń może wywołać propozycja dotycząca systemu emerytalnego. Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sławomir Mentzen uważa, że tę różnicę należy zlikwidować. Jego zdaniem należy podnieść i zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, argumentując, że obecne rozwiązania znacząco odbiegają od standardów europejskich.
– Należy się zastanowić nad zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, bo w tym momencie jest on na nieakceptowalnym poziomie, bardzo odbiegającym od tego, co się dzieje w Europie Zachodniej – stwierdził polityk. Zaznaczył przy tym, że ewentualne zmiany musiałyby być wprowadzane stopniowo. Docelowo zarówno kobiety, jak i mężczyźni mieliby przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat.