Czym jest e-VAT i jak zmieni rozliczanie podatku?

Pomysł Ministerstwa Finansów, który znalazł się w założeniach do nowelizacji ustawy (nr z wykazu UD473), wydaje się prosty i jest naturalnym krokiem po wdrożeniu Krajowego Systemu e-Faktur. Chodzi o to, żeby to skarbówka, a nie przedsiębiorca, przygotowywała wstępną wersję pliku JPK_VAT, czyli comiesięcznego rozliczenia podatku. Ten nowy system nazwano roboczo e-VAT.

Skąd urzędnicy wezmą do tego dane? Business Insider przypomina, że większość informacji już posiadają. Dzięki KSeF mają wgląd w niemal każdą fakturę sprzedażową i zakupową w kraju. Gotowy, wstępnie wypełniony plik JPK_VAT czekałby na przedsiębiorcę w jego e-Urzędzie Skarbowym. To podatnik będzie musiał jednak zweryfikować poprawność danych, uzupełnić je i samodzielnie wysłać – nie będzie mowy o automatycznej akceptacji, jak w przypadku rocznych PIT-ów.

To spore ułatwienie, ale jest też zła wiadomość. Resort finansów chce przy okazji wprowadzić inną zmianę, która może być kłopotliwa. Chodzi o skrócenie terminu na wystawianie faktur. Dziś przedsiębiorcy mają na to czas do 15. dnia następnego miesiąca. Nowe ramy czasowe nie zostały jeszcze określone, ale sam pomysł już teraz budzi niepokój ekspertów.

Koniec starych kas fiskalnych. Co to jest KeKR?

Żeby jednak system e-VAT mógł działać sprawnie, skarbówka musi mieć dostęp nie tylko do faktur, ale też do danych o sprzedaży detalicznej. A z tym jest problem. Ministerstwo Finansów nie jest zadowolone z tempa wymiany starych kas fiskalnych na nowoczesne urządzenia online. Obecnie cztery na dziesięć kas to wciąż sprzęt starego typu, który nie przesyła danych do urzędu w czasie rzeczywistym.

Dlatego resort proponuje drugą dużą zmianę: wprowadzenie darmowej aplikacji do wystawiania paragonów. Ma się ona nazywać Krajowa e-Kasa Rejestrująca (KeKR) i będzie bezpłatnym narzędziem, które ma znacząco obniżyć koszty ewidencjonowania sprzedaży.

Co dokładnie zaoferuje KeKR?

Będzie to system do wystawiania i przechowywania paragonów fiskalnych.

Automatycznie przygotuje raporty dobowe i miesięczne, niezbędne do rozliczenia VAT.

Umożliwi ewidencjonowanie zwrotów i pomyłek.

Dodatkowo, rząd planuje wprowadzić ulgę w wysokości 200 zł na zakup drukarki fiskalnej, która będzie potrzebna do drukowania paragonów z systemu KeKR. Co ważne, jeśli klient zażąda e-paragonu, sprzedawca będzie miał obowiązek mu go wydać. Dziś jest to w dużej mierze dobrowolne.

Kiedy e-VAT wejdzie w życie? Eksperci mają mieszane uczucia

Proponowane zmiany to melodia przyszłości, ale z już określonym harmonogramem. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów, system e-VAT ma zacząć wchodzić w życie dopiero w czwartym kwartale 2029 roku. Będzie wdrażany stopniowo, a docelowo, do 2035 roku, ma objąć 80 proc. podatników VAT.

Eksperci podatkowi są zgodni, że to naturalny kierunek rozwoju.

Projektowane zmiany, zwłaszcza w zakresie wstępnie przygotowanego JPK, wydają się naturalną konsekwencją wprowadzenia KSeF. Skoro KAS posiada już ogromną bazę faktur, to na tej podstawie można oczywiście przygotować wstępnie wypełniony JPK - powiedział Krystian Łatka, doradca podatkowy i starszy konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych.

Zdaniem specjalistów, dla przedsiębiorców będzie to oznaczać przede wszystkim zmianę sposobu pracy – zamiast wprowadzać dane, będą je weryfikować. I tu pojawiają się wątpliwości. Jak zauważa Krystian Łatka, KSeF przyjmuje też faktury puste lub wystawione przez pomyłkę, a urząd nie wie, czy firma ma prawo odliczyć VAT z danego dokumentu. Bazy danych KAS, czyli tak zwany e-VAT, nie uwolnią więc podatników od weryfikacji merytorycznej, a jedynie ułatwią części z nich przygotowanie pliku JPK.

Dla kogo więc będzie to rewolucja? Przede wszystkim dla najmniejszych.

Dla mikroprzedsiębiorców to może być rewolucja, bo zamiast płacić biuru rachunkowemu za przygotowanie JPK, będą mogli tylko zweryfikować poprawność i kompletność wstępnie przygotowanego pliku i go zatwierdzić - przekonuje Łatka.

Najwięcej kontrowersji budzi jednak pomysł skrócenia terminu na wystawianie faktur.

Mam wątpliwość, czy to na pewno uproszczenie dla podatników. Aby się dostosować do tej zmiany, będą musieli zmienić swoje procesy związane ze sprzedażą - wskazuje Marek Przybylski, doradca podatkowy i radca prawny w MDDP.

Cyfryzacja VAT przyspiesza, niosąc ze sobą zarówno ułatwienia, jak i nowe obowiązki. Z jednej strony systemy e-VAT i KeKR mogą być ogromnym wsparciem dla firm, zwłaszcza tych najmniejszych. Z drugiej strony, skrócenie terminów na fakturowanie to wyzwanie, które może skomplikować życie wielu przedsiębiorcom. Ostateczny kształt przepisów pokaże, czy rządowi uda się znaleźć złoty środek między uszczelnianiem systemu a realnym uproszczeniem prowadzenia biznesu.

PREZERWATYWY DLA TUSKA NA FAKTURĘ. KSEF TO TOTALNA PORAŻKA! | Super Ring