Jednodniowy hit cenowy: masło za 2,49 zł i jajka za złotówkę

Jeśli planujesz zakupy w poniedziałek, to warto zajrzeć do Biedronki. Sieć przygotowała błyskawiczną ofertę, która potrwa tylko jeden dzień – właśnie w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku. Na klientów czekają dwie naprawdę mocne obniżki na podstawowe produkty spożywcze.

Przede wszystkim chodzi o masło. W ramach tej jednodniowej promocji w Biedronce, kostka masła ekstra 200 g (z Polskiej Mleczarni lub Polmlek) będzie kosztować zaledwie 2,49 zł. To świetna okazja, by uzupełnić domowe zapasy, zwłaszcza że sieć pozwala mieszać produkty obu marek.

Drugim hitem jest oferta na jajka ściółkowe „Moja Kurka”. Przy zakupie dwóch opakowań (10 sztuk, rozmiar M lub L), za drugie, tańsze zapłacimy symboliczną złotówkę.

Jakie są warunki promocji na masło i jaja w Biedronce?

Jak to zwykle bywa z takimi hitami cenowymi, trzeba spełnić kilka warunków. O czym musisz pamiętać, żeby nie być zaskoczonym przy kasie? Obie promocje wymagają posiadania karty Moja Biedronka lub aplikacji.

Jeśli chodzi o masło, oferta dotyczy produktów „Masło ekstra z Polskiej Mleczarni” oraz „Masło ekstra Polmlek” w 200-gramowych kostkach. Kluczowym warunkiem, by skorzystać z promocji na tanie masło, jest zakup czterech kostek z kartą Moja Biedronka. Dobra wiadomość jest taka, że można je dowolnie mieszać. Limit na jedną kartę to właśnie cztery promocyjne kostki.

Podobne zasady obowiązują przy zakupie jaj. Promocja dotyczy jaj ściółkowych „Moja Kurka” (opakowania po 10 sztuk, rozmiar M i L). Kupując dwa opakowania, za to drugie (lub tańsze, jeśli mieszamy rozmiary) zapłacimy tylko złotówkę. Z tej okazji można skorzystać dwa razy w ciągu dnia, co oznacza, że na jedną kartę Moja Biedronka można kupić łącznie cztery opakowania i za dwa z nich zapłacić po 1 zł.

Co jeszcze Biedronka oferuje w najnowszej gazetce?

Jeśli nie zdążysz na jednodniową okazję, Biedronka ma w zanadrzu także inne promocje, które potrwają nieco dłużej. Warto jednak zwrócić uwagę na daty, bo niektóre oferty kończą się w środę, a inne dopiero w sobotę.

Osoby, które przegapią poniedziałkową okazję na masło, wciąż mogą kupić je nieco taniej. Do soboty, 21 listopada, przy zakupie trzech kostek masła Polmlek lub z Polskiej Mleczarni, cena za jedną wyniesie 2,99 zł. Nowa promocja w Biedronce obejmuje też mleko – w ofercie „2+2 gratis” można kupić litrowe mleko UHT 3,2 proc. Łaciate i Wypasione. Rabat naliczy się na dwa najtańsze kartony, a dzienny limit to sześć sztuk gratis na jedną kartę Moja Biedronka.

Co jeszcze znajdziemy w gazetce do soboty?

Sery Światowid: ser edamski (250 g) za 3,75 zł oraz kilogramowe opakowanie goudy w plastrach za 16,99 zł.

ser edamski (250 g) za 3,75 zł oraz kilogramowe opakowanie goudy w plastrach za 16,99 zł. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin: 9,90 zł za kilogram (w dużym opakowaniu, z kartą lub aplikacją).

Krócej, bo tylko do środy 18 listopada, obowiązują z kolei niższe ceny na mięso i owoce. Schab wieprzowy bez kości można kupić za 9,99 zł za kilogram, a winogrona mołdawskie za 5,99 zł za kilogram. Warto się spieszyć, bo najlepsze okazje znikają z półek najszybciej, a poniedziałkowa oferta na masło i jajka to z pewnością jedna z tych, które przyciągną tłumy.

Eksperymentalna Biedronka działa w Siewierzu