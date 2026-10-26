Rozwój Plus proponuje audyt w Orlenie i rozwiązania na rzecz spadku cen paliw i energii

Na konferencji Rozwoju Plus przed elektrociepłownią w Nowym Dworze Mazowieckim Morawiecki zaznaczył, że ceny energii grożą „rekordowo drogą zimą”, a problemy z praktycznie wszystkimi źródłami ciepła i prądu „trapią miliony polskich rodzin” i przedsiębiorców, co zdaniem polityka przełoży się na drożyznę w sklepach, cięcie inwestycji, falę bezrobocia.

Morawiecki zaproponował obniżkę cen pelletu poprzez większą dostępność surowca – odpadów tartacznych i z obróbki drewna – z „potężnych zasobów leśnych”. Wedle analiz Rozwoju Plus miałoby to doprowadzić do wyraźnego spadku cen pelletu.

Poseł Piotr Uściński (Rozwój Plus) podkreślił zbyt duże ograniczenie pozyskiwania drewna opałowego i konstrukcyjnego przez Lasy Państwowe. – Jeżeli nie produkujemy drewna konstrukcyjnego, nie ma odpadów, tych wiórów, z których produkuje się pellet. Producenci pelletu nie mają skąd brać materiału do jego produkcji – tłumaczył.

Pomysłem Rozwoju Plus na obniżkę z kolei cen węgla są „organizowane przez samorządowców grupy zakupowe i otwarte aukcje importowe”. Jak podkreślił Morawiecki, również w czasie, kiedy on był premierem, wysokie ceny węgla też stały się zmorą Polaków. – Pokazaliśmy, co można zrobić, i zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby cena węgla nie uderzała po kieszeniach Polaków w taki sposób, jak wtedy mogła uderzyć. Po to powinno istnieć skuteczne państwo, a nie taki rząd, który siedzi z założonymi rękoma – ocenił lider Rozwoju Plus.

Najwięcej miejsca były premier poświęcił cenom gazu i Orlenowi. Morawiecki nazwał Orlen „potężnym monopolistą, który w połowie jest w posiadaniu zagranicznych funduszy”, a nakłada „gigantyczną marżę” na gaz.

Morawiecki wysunął propozycję audytu w Orlenie, aby „sprawdzić, po jakiej cenie jest kupowany każdy z komponentów gazowych”. – Wydobycie krajowe, Baltic Pipe, terminal w Świnoujściu; wszystkie kontrakty na stół, aby Polacy wiedzieli, jaka jest średnia cena produkcji gazu przez Orlen – wyliczał Morawiecki.

– Wnioskujemy o audyt, o natychmiastową obniżkę cen gazu i o powrót do takich cen, które będą w proporcji do kosztów wydobycia i łącznej ceny gazu ze wszystkich tych źródeł, które wymieniłem – przekazał Morawiecki.

Polityk przedstawił też propozycje Rozwoju Plus na obniżenie cen energii elektrycznej. Jak stwierdził, „na stole są propozycje prezydenta” Karola Nawrockiego, a „cena prądu może natychmiast zostać obniżona o ok. 30–35 proc.”. Chodzi o eliminację opłat „zaszytych w rachunkach za prąd” – opłaty mocowej, opłaty OZE, opłaty kogeneracyjnej i opłaty przejściowej oraz o obniżkę podatku VAT na paliwa grzewcze i energię z 23 do 5 proc.