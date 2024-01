Kontrowersyjny działacz PIS ujawnił wrażliwe dane? Bulwersująca sprawa

800 plus dla Ukraińców do zmiany. Minister ujawnił plan

Szafarowicz niewiarygodny dla rynku

Działacz PiS choć student prawa nie wie, że za takie czyny grozi odpowiedzialność karna. Jest to spółka giełdowa, a ujawnianie danych wrażliwych może chociażby przysłużyć się do spekulacji na akcjach największego polskiego banku.

Potwierdza to w rozmowie z money.pl Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion zauważa, że za takie działanie grozi odpowiedzialność karna. Z kolei, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Michał Masłowski, cytowany przez portal twierdzi, że ta informacja została opublikowana przed godziną 11, w trakcie giełdowej sesji.

- Wiarygodność pana Szafarowicza jest wysoce wątpliwa, co potwierdzają rynki. Nie widać gwałtownej reakcji w związku z ujawnionymi przez niego rewelacjami. Co innego, gdyby taki wpis opublikował prezes banku - komentuje wiceprezes Masłowski.

Jak dodaje w money.pl ekspert, "zakładam, że pan Szafarowicz po prostu nie zdaje sobie sprawy z odpowiedzialności, jaka ciąży na ujawniającym takie informacje".

-Pytanie, czy miał faktyczną wiedzę o zysku banku, czy kwota, którą podał, jest zgodna z rzeczywistością. Jeżeli tak, jest to dramat. Zakładam, że pan Szafarowicz nie ma pojęcia o przepisach o obrocie, o ofercie, o nadzorze nad rynkiem. To oczywiście nie zwalnia go z odpowiedzialności - zaznacza Masłowski w portalu.

Szafarowicz w PKO BP zatrudniony był na stanowisku specjalisty w „obszarze prezesa zarządu, pionie zarządzania personelem, w biurze zarządzania wartością pracownika, w zespole planowania i sprawozdawczości”. Jest studentem prawa, a zasłynął działalnością na TikToku, gdzie prowadził "Okiem Młodych". TikToki krytykowały opozycję, chwaląc rząd Morawieckiego.

Dane za ostatni kwartał poznamy w raporcie 7 marca. Po trzech kwartałach ubiegłego roku zysk grupy PKO BP przekroczył 4,8 mld zł.

Pogodnego dnia z uśmiechem na ustach 😊 Zamiast bajońskich sum, o których pisały media rządowe i politycy PO (już usunęli wpisy 😭), w pracy czekały mnie o wiele przyjemniejsze niespodzianki: miłe słowa i urodzinowa słodkość - życzliwość drugiego człowieka jest bezcenna ☺️PS… pic.twitter.com/sYS7ze9flX— Oskar (@Szafarowicz2001) January 30, 2024

Pieniądze to nie wszystko Kazimierz Krupa