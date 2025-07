Czytaj również:

Początki projektu Polonez

W drugiej połowie lat 70. XX wieku polski przemysł motoryzacyjny stał przed wyzwaniem stworzenia polskiego samochodu średniej klasy. FSO (Fabryka Samochodów Osobowych) potrzebowała następcy dla przestarzałej już Warszawy, która bazowała na przedwojennych rozwiązaniach technicznych.

Prace nad nowym modelem rozpoczęły się w połowie dekady gierkowskiej, kiedy władze PRL intensywnie rozwijały motoryzację indywidualną. Celem było stworzenie pojazdu, który wypełniłby lukę między małym Fiatem 126p (maluchem) a dużym Fiatem 125p.

"Ten wielki minus miał same plusy" - uśmiecha się Waldemar (72), wspominając swoje wojaże Polonezem.

Współpraca z Fiatem i rozwój konstrukcji

Podobnie jak w przypadku innych polskich samochodów tamtego okresu, także przy Polonezie zdecydowano się na współpracę z włoską firmą Fiat. Nowy samochód miał wykorzystywać sprawdzone podzespoły techniczne, ale otrzymać autorskie polskie nadwozie.

Projekt zakładał połączenie:

Włoskiej mechaniki (silnik, skrzynia biegów, zawieszenie)

Polskiego stylistycznie nadwozia typu hatchback

Nowoczesnych jak na ówczesne standardy rozwiązań

Wprowadzenie do produkcji

Polonez został oficjalnie zaprezentowany w 1978 roku, stając się pierwszym polskim samochodem średniej klasy produkowanym seryjnie po wojnie. Auto wyróżniało się:

Nadwoziem typu hatchback - nowoczesnym rozwiązaniem w tamtych czasach

Przestronnym wnętrzem - znacznie większym niż w maluchu

Bagażnikiem dostępnym z tylnej klapy - praktyczne rozwiązanie

Silnikiem o pojemności 1.5 litra - zapewniającym lepsze osiągi niż maluch

"Kochałam ten mocny i pakowny samochód, tylko trzeba było siłacza, żeby skręcić. Mało sobie ramion nie wyrwałam podczas jazdy" - wspomina Ludmiła (78), która na początku lat 90. jeździła Polonezem, zaopatrując nim swój sklep i pracownię odzieżową.

System sprzedaży i dostępność

Polonez, podobnie jak inne polskie samochody, był sprzedawany w systemie przedpłat. Z dokumentów wynika, że w latach 1982-1985 planowano sprzedaż Poloneza w następujących ilościach:

1982-1983: po 15 tysięcy sztuk rocznie

1984: 25 tysięcy sztuk

1985: 30 tysięcy sztuk

Samochód był dostępny przez:

System przedpłat PKO z kilkuletnim oczekiwaniem

Sprzedaż ekspresową za wyższą cenę

Giełdy samochodowe (często po cenach znacznie przewyższających oficjalne)

Ceny i dostępność ekonomiczna

W latach 80. Polonez był pojazdem dla lepiej sytuowanych. Nowy Polonez kosztował oficjalnie 2,5 miliona złotych, co stanowiło równowartość kilkudziesięciu miesięcznych pensji. Na giełdach samochodowych ceny mogły być nawet pięciokrotnie wyższe.

Wersje i modernizacje

Przez lata produkcji Polonez przeszedł szereg modernizacji:

Polonez 1500 - wersja podstawowa

Polonez 1300 - z mniejszym silnikiem

Polonez Caro - wersja komfortowa z lat 80.

Wersje specjalne - w tym pickup i kombi

Problemy jakościowe

Podobnie jak inne pojazdy produkowane w PRL, Polonez borykał się z problemami jakościowymi. Dokumenty z końca lat 80. wskazują, że:

Ponad 40 proc. nowych Polonezów wymagało reklamacji

Główne problemy dotyczyły elektroniki, lakiernictwa i wykończenia

Klienci często decydowali się na zakup aut z usterkami ze względu na długie kolejki

"To był świetny samochód, jak czołg mógł pokonać każde wertepy, a nie miał napędu na cztery koła. Niestety jak postał nocą na ulicy, to rano nie można go było odpalić. Akumulator miał fatalny" - mówi Jan (81), który pod koniec lat 80. jeździł Polonezem Caro.

Znaczenie społeczne i kulturowe

Polonez szybko stał się symbolem statusu społecznego w PRL. Posiadanie tego samochodu świadczyło o:

Wyższej pozycji materialnej właściciela

Dostępie do "lepszych kanałów" dystrybucji

Aspiracjach do zachodniego stylu życia

Auto często pojawiało się w kulturze popularnej jako symbol "lepszego życia" w socjalizmie. Popularną wersję nadwozia nazwano "Borewicz" - od komisarza Borewicza, bohatera kultowego serialu "07 zgłoś się", który właśnie takim autem przemierzał ulice w pościgu za przestępcami.

Eksport i znaczenie gospodarcze

Polonez był również ważnym towarem eksportowym. Część produkcji trafiała na rynki zagraniczne, przynosząc Polsce dewizowe wpływy. Samochód eksportowano głównie do krajów bloku wschodniego, ale także na niektóre rynki zachodnie.

Koniec produkcji

Produkcja Poloneza została zakończona w 1998 roku, już w wolnej Polsce. Łącznie wyprodukowano około 1,1 miliona egzemplarzy tego modelu, co czyni go jednym z najliczniej produkowanych polskich samochodów.

Polonez dzisiaj

Obecnie Polonez jest obiektem kultu motoryzacyjnego:

Kolekcjonerzy poszukują dobrze zachowanych egzemplarzy

Odbywają się zloty miłośników tego modelu

Auto stało się symbolem polskiej motoryzacji okresu PRL

Wzbudza nostalgię za czasami, gdy posiadanie samochodu było prawdziwym osiągnięciem

Dziedzictwo Poloneza

Polonez pozostaje ikoną polskiej motoryzacji - symbolem czasów, gdy każdy samochód był marzeniem, a jego posiadanie wymagało lat oszczędzania i cierpliwego oczekiwania. Jego historia doskonale ilustruje realia gospodarki niedoboru i aspiracje konsumpcyjne Polaków w ostatnich dekadach PRL.

Dziś Polonez jest przypomnieniem drogi, jaką przeszła polska motoryzacja - od czasów, gdy samochód był luksusem dostępnym dla nielicznych, do współczesności, gdzie auto stało się codziennym narzędziem transportu. Jeśli czujesz się gotowy/gotowa, rozwiąż nasz quiz o tajemnicach kultowej marki samochodu:

