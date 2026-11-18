Afera Zondacrypto. Prokuratura ujawnia nowe informacje o zatrzymanych

Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak przekazała nowe informacje dotyczące zarzutów w sprawie Zondacrypto. Poinformowała, że prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o tymczasowe aresztowanie trzech osób. Jak wyjaśniła, podejrzani byli związani zarówno ze strukturami giełdy Zondacrypto, jak i ze spółkami kapitałowymi.

Sprawa giełdy kryptowalut Zondacrypto, która w kwietniu straciła płynność finansową, budzi coraz większe kontrowersje. Klienci platformy mogli stracić setki milionów złotych, a śledczy badają podejrzenia dotyczące oszustw na dużą skalę i prania pieniędzy. Jak ujawnił w ostatnim czasie w rozmowie z Business Insiderem prezes UOKiK Tomasz Chróstny, już we wrześniu 2025 roku przekazał ABW informacje o możliwych nieprawidłowościach w działalności giełdy. Tymczasem śledztwo nabrało tempa dopiero po utracie płynności przez platformę. W sprawie doszło już do zatrzymania trzech osób. Według informacji Wirtualnej Polski są to Aleksandra G., Ewelina W. oraz Jacek R., którzy zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej.

– Osoby te nie przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów, ale złożyły wyjaśnienia, więc prokurator uznał, że ten materiał dowodowy jest tego rodzaju, że stwarza duże prawdopodobieństwo popełnienia przez te osoby zarzucanych im czynów – zaznaczyła Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej cytowana przez WP.

Trzy osoby z zarzutami. Prokuratura chce tymczasowego aresztowania

Prokurator uznał, że w przypadku trzech podejrzanych istnieją podstawy do zastosowania tymczasowego aresztowania. W związku z tym skierował do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Aleksandra G., Ewelina W. oraz Jacek R. byli związani zarówno ze strukturami giełdy Zondacrypto, jak i ze spółkami kapitałowymi. Każda z tych osób usłyszała dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w tym oszustw i przywłaszczenia mienia.