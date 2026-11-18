Allegro obiecywało drzewa za przesyłki. UOKiK mówi: dość

Ekologia w reklamach może przyciągać klientów, ale takie obietnice muszą mieć pokrycie w rzeczywistości. Przekonało się o tym Allegro. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółkę karę w wysokości 54 mln 728 tys. zł za dwie praktyki, które urząd uznał za naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Pierwsza sprawa dotyczyła akcji związanej z dostawami Allegro One. Klienci mogli odnieść wrażenie, że gdy odbiorą 10 przesyłek w ramach tej usługi, firma posadzi w ich imieniu jedno nowe drzewo.

UOKiK ustalił jednak, że mechanizm działał inaczej, niż mogły sugerować reklamy. Nasadzenia planowano na podstawie prognoz. Część drzew została posadzona jeszcze zanim klient zebrał wymaganą liczbę przesyłek. Dopiero później przypisywano je konkretnym osobom. Były też przypadki, w których zapowiadanych drzew nigdy nie zasadzono.

Klienci musieli spełnić dodatkowe warunki

To nie koniec zastrzeżeń urzędu. Allegro miało również niewystarczająco jasno informować o zasadach, które trzeba było spełnić, aby drzewo zostało posadzone lub przypisane do klienta.

Samo odebranie 10 przesyłek nie wystarczało. Wszystkie musiały trafić do odbiorcy w ciągu jednego roku kalendarzowego. Od stycznia 2024 roku pojawił się też kolejny wymóg: klient musiał w określonym terminie przygotować dedykację dla drzewa.

Jak poinformował UOKiK, przez długi czas nie można było jednak wpisać takiej dedykacji, ponieważ odpowiednia funkcja w panelu Allegro One była wyłączona.

Prawie 55 mln zł kary dla Allegro

Urząd rozdzielił karę na dwie części. Za sugerowanie, że zebranie 10 przesyłek oznacza posadzenie nowego drzewa, Allegro ma zapłacić 29 mln 852 tys. zł. Za niewystarczające informowanie o dodatkowych warunkach – kolejne 24 mln 876 tys. zł. Łącznie daje to 54 mln 728 tys. zł.

– Zielone deklaracje muszą być prawdziwe, konkretne i weryfikowalne, inaczej mogą wprowadzać konsumentów w błąd, stanowiąc przykład greenwashingu – podkreślił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Greenwashing, nazywany także ekologicznym marketingiem wprowadzającym w błąd, polega na przedstawianiu produktów lub działań firmy jako bardziej przyjaznych środowisku, niż wynika to z faktów.

UOKiK bierze pod lupę kolejne firmy

Allegro nie jest jedyną firmą, której urząd zarzuca stosowanie nieuczciwych ekologicznych deklaracji. Od 2025 roku zarzuty dotyczące greenwashingu usłyszały również m.in. DHL, DPD, InPost, Bolt, Tchibo, Zara i L’Oréal Polska.

Sprawa pokazuje, że hasła o trosce o środowisko mogą mieć dla firm bardzo kosztowne konsekwencje, jeśli nie stoją za nimi konkretne i możliwe do sprawdzenia działania.

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