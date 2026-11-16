UOKiK stawia zarzuty producentowi Kubusia

Popularne napoje dla dzieci i dorosłych znalazły się pod lupą urzędników. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty grupie Maspex w związku ze sposobem promowania produktów Kubuś Waterrr i Kubuś Waterrr Active+. Zdaniem UOKiK nazwy, grafiki, kolorystyka opakowań i hasła reklamowe mogą wywoływać u konsumentów błędne przekonanie o tym, co tak naprawdę znajduje się w butelce.

Urzędnicy zwracają uwagę, że nazwa Waterrr, wodne motywy na etykietach oraz przezroczysty wygląd napoju mogą sugerować, że mamy do czynienia przede wszystkim z wodą z niewielkim dodatkiem soku. Tymczasem rzeczywisty skład wygląda inaczej.

W butelce jest znacznie więcej soku, niż sugeruje wygląd?

Według informacji przedstawionych przez UOKiK, sok jabłkowy stanowi aż 30 proc. napoju Kubuś Waterrr i 25 proc. wersji Active+. To jednak nie wszystko. Urząd zakwestionował również sposób prezentowania owoców na etykietach i w reklamach.

Grafiki malin czy truskawek mogą sugerować, że właśnie soki z tych owoców są głównym składnikiem napoju o danym smaku. W rzeczywistości ich udział wynosi zaledwie 0,1 proc. Najważniejszym składnikiem owocowym pozostaje natomiast sok jabłkowy.

Zdaniem urzędników taki sposób prezentowania produktów może sprawiać, że klienci wyobrażają sobie ich skład inaczej, niż wygląda on w rzeczywistości.

„ZERO dodanego CUKRU”. UOKiK ma zastrzeżenia

Kolejny problem dotyczy hasła reklamowego „ZERO dodanego CUKRU”. UOKiK zwraca uwagę na sposób jego zapisywania. Najbardziej wyeksponowane są słowa „zero” i „cukru”, natomiast wyraz „dodanego” pojawia się znacznie mniejszą czcionką.

W efekcie konsument może odnieść wrażenie, że napój w ogóle nie zawiera cukru. Tymczasem cukry naturalnie występujące w sokach owocowych nadal są obecne w produkcie.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreśla, że reklama nie powinna budować fałszywego wyobrażenia o produkcie.

– Reklama nie może sprawiać, że konsument widzi wodę tam, gdzie w rzeczywistości jest napój z sokiem – powiedział Chróstny, cytowany w komunikacie urzędu.

Jak zaznaczył, nawet informacje zgodne z prawdą mogą wprowadzać klientów w błąd, jeśli zostaną przedstawione w taki sposób, że odbiorca wyciągnie z nich niewłaściwe wnioski.

Producentowi grozi gigantyczna kara

Postawienie zarzutów nie oznacza jeszcze, że firma Maspex została ukarana. Sprawa będzie wymagała dalszego postępowania i oceny zgromadzonych materiałów.

Konsekwencje mogą być jednak bardzo poważne. Jeśli UOKiK stwierdzi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, przedsiębiorcy grozi kara finansowa wynosząca nawet 10 proc. jego rocznego obrotu. Chodzi więc o potencjalnie wielomilionową sankcję. Dla producenta popularnych napojów sprawa może okazać się bardzo kosztowna.

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