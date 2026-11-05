Kontekst: UOKiK rozbija rynek handlu fałszywymi opiniami w sieci.

Kluczowe informacje: Dwie firmy i ich menedżerowie ukarani na łączną kwotę ponad 220 tys. zł za sprzedaż nierzetelnych recenzji.

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UOKiK wymierza potężne kary za handel opiniami

Kupujesz produkt, szukasz mechanika, a może wybierasz lekarza na podstawie opinii w internecie? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zadał potężny cios w rynek fałszywych recenzji. Prezes UOKiK nałożył ponad 220 tys. zł kary na dwie firmy i osoby nimi zarządzające, które oferowały płatne, nierzetelne komentarze. Jak się okazało, fikcyjną pozytywną ocenę można było kupić nawet w tak wrażliwych serwisach jak Znany Lekarz, Ceneo, Gowork czy Tripadvisor. To prawdziwe trzęsienie ziemi dla milionów Polaków, którzy codziennie podejmują decyzje na podstawie internetowych poleceń.

Problem fałszywych opinii od dawna podkopuje zaufanie do handlu w sieci. Zamiast rzetelnej informacji od prawdziwych klientów, konsumenci trafiają na marketingową iluzję, która ma sztucznie zawyżyć ocenę produktu lub usługi. W efekcie kupujemy rzeczy, które nie spełniają oczekiwań, i tracimy zaufanie do sprzedawców.

Fałszywe opinie w internecie uderzają w fundamenty uczciwego rynku, w tym w zaufanie i przejrzystość. Na tym procederze tracą konsumenci, którzy kupują produkty lub usługi niespełniające ich oczekiwań oraz rzetelni przedsiębiorcy, którzy przegrywają nieuczciwą walkę o pozycję w wyszukiwarkach - mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Pozytywna opinia u lekarza na zamówienie

Jedną z ukaranych firm jest przedsiębiorca Paweł Gil, prowadzący stronę bow24.pl. Oferował on szeroki wachlarz usług, od dodawania fanów na Facebooku po publikowanie opinii w ponad 20 różnych serwisach. To właśnie w jego ofercie znajdowała się możliwość kupienia recenzji na portalach kluczowych dla decyzji konsumenckich. Za ten proceder Prezes UOKiK nałożył na niego karę w wysokości 102 tys. zł i nakazał publikację oświadczenia o swojej decyzji.

Możliwość manipulowania ocenami w serwisie Znany Lekarz budzi szczególny niepokój, ponieważ dotyczy zaufania do specjalistów z branży medycznej.

Druga decyzja dotyczy spółki R4E, która przez serwis reviewagency.eu sprzedawała pakiety opinii do wizytówek Google. Klienci mogli nawet akceptować treść recenzji przed publikacją. Z ustaleń Urzędu wynika, że osoby piszące opinie nigdy nie testowały produktów ani nie korzystały z ocenianych usług. Kara dla spółki wyniosła 70 tys. zł. Co istotne, konsekwencje finansowe poniosły także osoby zarządzające firmą - prezes i członek zarządu otrzymali kary po 25 tys. zł. To wyraźny sygnał, że za nieuczciwe praktyki odpowiada się również osobiście.

To oni dostali ogromne kary od UOKiKZobacz zdjęcia

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Jak nie dać się nabrać na fałszywą opinię?

Walkę z nieuczciwymi praktykami wspiera prawo. Wprowadzona w 2023 roku unijna dyrektywa Omnibus nałożyła na sklepy internetowe nowe obowiązki. Muszą one jasno informować, w jaki sposób weryfikują autentyczność opinii. Jeśli tego nie robią, nie mogą twierdzić, że recenzje pochodzą od prawdziwych klientów. To krok w stronę większej przejrzystości, ale czujność konsumentów pozostaje kluczowa.

Wybierając produkt lub usługę, zachowaj zdrowy rozsądek. Zwracaj uwagę na opinie, które są zbyt ogólne, przesadnie entuzjastyczne lub napisane podobnym językiem. Sprawdzaj daty publikacji – wiele fałszywych recenzji często pojawia się w krótkim odstępie czasu. Porównuj komentarze na różnych platformach i nie ufaj bezkrytycznie jednej, nawet najwyższej ocenie.

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