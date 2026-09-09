Polacy podzieleni w sprawie komisji do spraw Zondacrypto. Sondaż mówi jasno

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-09-09 9:47

Czy w Sejmie powinna powstać komisja śledcza, która zbada aferę Zondacrypto? Polacy są w tej sprawie niemal równo podzieleni. Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że 46,6 proc. badanych popiera powołanie komisji, a 43,3 proc. jest przeciw. Tymczasem koalicja rządząca – jak informuje „Rz” – nie zamierza poprzeć takiego rozwiązania. Sprawą nadal ma zajmować się prokuratura.

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Autor: Alesia Kozik/ Pexels.com Złote monety kryptowalut Bitcoin i Ripple oraz srebrny Litecoin leżące na czarnym tle obok smartfona wyświetlającego wykresy giełdowe i nazwy kryptowalut, co symbolizuje problem znikających bitcoinów i aferę Zondacrypto, o której przeczytasz na portalu Super Biznes.

Polacy podzieleni niemal po równo

Sondaż IBRiS pokazuje, że sprawa Zondacrypto mocno dzieli opinię publiczną.

Za powołaniem komisji śledczej opowiedziało się 46,6 proc. badanych. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało 22 proc., a „raczej tak” – 24,6 proc.

Przeciwników jest niewiele mniej. Łącznie 43,3 proc. respondentów nie chce komisji. „Raczej nie” odpowiedziało 19 proc., a „zdecydowanie nie” – 24,3 proc.

Swojego zdania nie ma 10,1 proc. ankietowanych.

Wyborcy koalicji mówią „nie”

Ciekawie wyglądają wyniki w zależności od politycznych sympatii.

Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej, czyli KO, Lewicy, PSL i Polski 2050, pomysł komisji popiera 38,8 proc. badanych. Przeciwko jest aż 59,4 proc., a 1,8 proc. nie ma zdania.

A to oznacza, że w elektoracie ugrupowań tworzących rząd zdecydowanie przeważają przeciwnicy komisji.

Opozycja też nie jest jednomyślna

Także wyborcy opozycji są podzieleni. W tej grupie – obejmującej PiS, Razem, Konfederację i KKP – za powołaniem komisji opowiedziało się 38,3 proc.

Przeciwnego zdania było 44,5 proc., natomiast 17,2 proc. nie potrafiło zająć stanowiska.

To pokazuje, że pomysł komisji śledczej nie ma jednoznacznego poparcia nawet wśród wyborców partii opozycyjnych.

Niezdecydowani chcą komisji

Największe poparcie dla komisji widać natomiast wśród osób, które nie głosowały lub nie wiedzą jeszcze, na kogo oddałyby głos.

W tej grupie aż 66,7 proc. badanych chce powołania komisji śledczej. Przeciw jest 24,6 proc., a 8,7 proc. nie ma zdania.

To właśnie wśród osób poza głównymi elektoratami politycznymi pomysł zbadania sprawy Zondacrypto cieszy się największym poparciem.

Koalicja nie chce komisji

Mimo że więcej ankietowanych opowiada się za komisją niż przeciwko niej, jej powstanie nie jest przesądzone.

Według informacji „Rzeczpospolitej” koalicja rządząca nie zgodzi się na powołanie komisji śledczej. Sprawą nadal ma zajmować się prokuratura.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekonuje, że w ostatnim czasie w sprawie kryptowalut nastąpił „bardzo duży przełom”. Prokuratura ma informować o efektach swoich prac na bieżąco.

Co dalej ze sprawą Zondacrypto?

Na razie więc nie będzie parlamentarnego śledztwa. O tym, jak dalej potoczy się sprawa, mają decydować przede wszystkim działania prokuratury.

Sondaż pokazuje jednak, że temat budzi ogromne emocje. Różnica między zwolennikami i przeciwnikami komisji wynosi zaledwie 3,3 punktu procentowego.

Badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej” przeprowadzono 4–5 września metodą CATI na próbie 1068 osób.

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