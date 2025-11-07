Sejm przegłosował ustawę okołobudżetową na 2026 rok, która czeka teraz na rozpatrzenie przez Senat.

Ustawa wprowadza podwyżki dla nauczycieli początkujących o 3% i reguluje wynagrodzenia kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa.

Nowe przepisy mają zwiększyć elastyczność finansów publicznych i umożliwiają przekazywanie skarbowych papierów wartościowych państwowym osobom prawnym.

Projekt budżetu na 2026 rok zakłada wydatki na poziomie 918,9 mld zł i deficyt 271,7 mld zł, z największymi wpływami z VAT.

Nowe regulacje dotyczące budżetu 2026

W piątek Sejm przegłosował ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2026 rok. Kolejnym etapem procedowania będzie rozpatrzenie dokumentu przez Senat.

Ustawa okołobudżetowa obejmuje szereg rozwiązań powiązanych z wdrażaniem budżetu państwa. Zawiera m.in. przepisy dotyczące sposobu ustalania podstaw wynagrodzeń kadry kierowniczej w spółkach Skarbu Państwa oraz jednostkach samorządowych. Planowane podwyżki mają odpowiadać wskaźnikowi wzrostu płac w sektorze budżetowym.

Elastyczność finansów publicznych i fundusze celowe

Nowe regulacje wprowadzają większą swobodę w dysponowaniu środkami publicznymi, co ma pomóc w reagowaniu na zmieniającą się sytuację gospodarczą i niepewność geopolityczną. Dokument odnosi się również do funkcjonowania Krajowego Funduszu Drogowego oraz zasad finansowania rekompensat dla otwartych funduszy emerytalnych.

W przepisach przewidziano także możliwość przekazywania skarbowych papierów wartościowych państwowym osobom prawnym, co ma ułatwić realizację kluczowych projektów i inwestycji. Część środków zostanie przeznaczona na remonty i inwestycje w Kancelarii Prezydenta RP, a także na zadania z zakresu obronności i przeciwdziałania klęskom żywiołowym.

Podwyżki dla nauczycieli i zmiany w wynagrodzeniach

Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2026 roku o 3 proc. wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących. Jednocześnie zwiększona zostanie podstawa służąca do naliczania pensji osób objętych przepisami ustawy o wynagradzaniu kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wśród nowości znalazły się też zmiany dotyczące Funduszu Reprywatyzacji.

Parametry budżetu państwa

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2026 rok, wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, przy planowanym deficycie na poziomie 271,7 mld zł. Dochody zaplanowano na 647,2 mld zł, z czego 341,5 mld zł pochodzić będzie z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy, 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm, a 32 mld zł z podatku PIT.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek