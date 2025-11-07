Prezydent Karol Nawrocki przedstawi projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33%, realizując obietnicę wyborczą przed upływem 100 dni prezydentury.

W kampanii prezydent Nawrocki gwarantował faktyczny spadek rachunków o 1/3 w ciągu 100 dni, a nie tylko zaprezentowanie projektu ustawy.

100 dni prezydentury upływa 14 listopada, co oznacza, że obietnica obniżki rachunków o 33% do tego terminu nie zostanie spełniona w pierwotnej formie.

Artykuł poddaje w wątpliwość, czy prezydent spełni swoją kluczową obietnicę wyborczą w takiej formie, w jakiej ją przedstawiał, zamiast obiecanego spadku rachunków pojawia się jedynie projekt ustawy

Zapowiedź projektu ustawy zamiast realnej obniżki rachunków

Kancelaria Prezydenta poinformowała o rychłym przedstawieniu długo wyczekiwanego projektu. "Prezydent Karol Nawrocki przedstawi jutro kolejny projekt zapowiedziany w kampanii wyborczej. Zgodnie z obietnicą, jeszcze przed upływem 100 dni prezydentury, Prezydent RP zaprezentuje projekt ustawy obniżającej ceny energii o 33%" - napisał na platformie "X" szef Gabinetu Prezydenta RP, Paweł Szefernaker. To ruch, który ma być dowodem na realizację jednego z najważniejszych postulatów. Zamiast faktycznej obniżki rachunków za prąd, która miała nastąpić w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania, na razie zapowiedziano jedynie przedstawienie projektu ustawy regulującej ceny energii. Jest to istotna zmiana w porównaniu do pierwotnych, bardzo stanowczych deklaracji głowy państwa.

Co prezydent obiecywał w kampanii wyborczej?

Przypomnijmy, że deklaracje z kampanii wyborczej brzmiały znacznie bardziej jednoznacznie. W lutym, podczas spotkania z wyborcami w Augustowie, Karol Nawrocki nie pozostawiał wątpliwości co do formy i terminu realizacji swojej obietnicy. - Musimy wrócić do cen energii elektrycznej sprzed czasów pandemii. I nie tylko diagnozuję sytuację, ale gwarantuję państwu, że w ciągu swoich pierwszych stu dni od objęcia urzędu prezydenta Rzeczpospolitej wprowadzę z pełną determinacją plan 'Prąd 33 procent', który oznacza, że będziecie państwo po stu dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej - mówił wówczas kandydat. Obietnica wyborcza prezydenta jasno wskazywała na gwarantowany efekt w postaci niższych rachunków dla Polaków, a nie na rozpoczęcie procesu legislacyjnego.

100 dni prezydentury mija wkrótce. Co dalej z ustawą?

Karol Nawrocki złożył prezydencką przysięgę 6 sierpnia, co oznacza, że symboliczne 100 dni jego prezydentury upływa 14 listopada. Zapowiedź przedstawienia projektu ustawy, a nie wdrożenia gotowego rozwiązania, budzi pytania o realny termin wejścia w życie ewentualnej obniżki. Sam szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, w niedawnej rozmowie z Radiem Zet przyznał, że "projekt ustawy będzie w najbliższych tygodniach". Obniżka cen prądu o jedną trzecią była kluczowym elementem tzw. Planu 21, nawiązującego do 21 postulatów Solidarności. Choć Kancelaria Prezydenta zapewnia, że projekt to pierwszy krok do realizacji obietnicy, w przestrzeni publicznej narasta pytanie, kiedy obiecana ulga faktycznie trafi do portfeli Polaków i czy uda się ją wprowadzić w zapowiadanej formie.

