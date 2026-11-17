Ponad 5,8 tys. mieszkań wróciło do ofert deweloperów w październiku 2026 r.

Liczba "powrotów" o 72 proc. wyższa niż liczba nowych lokali wprowadzonych na rynek.

Główna przyczyna to problemy klientów z uzyskaniem kredytu hipotecznego.

Mimo to, sprzedaż mieszkań rośnie, co tworzy paradoksalną sytuację na rynku.

Większa podaż to potencjalnie lepsza pozycja negocjacyjna dla kupujących.

Skąd tak dużo mieszkań wraca do sprzedaży?

Na rynku mieszkaniowym dzieje się coś, co może dziwić. Z jednej strony deweloperzy chwalą się rosnącą sprzedażą, a z drugiej – do ich ofert wraca coraz więcej lokali, które ktoś już wcześniej zarezerwował lub nawet kupił. Skala tego zjawiska jest naprawdę duża.

Według danych platformy BuiltMind, w październiku 2026 roku na siedmiu największych rynkach do ofert ponownie trafiło ponad 5,8 tys. lokali, które wcześniej miały status zarezerwowanych lub sprzedanych. To aż o 72 proc. więcej niż mieszkań zupełnie nowych, które deweloperzy wprowadzili w tym samym czasie po raz pierwszy. Największe różnice widać we Wrocławiu, gdzie do sprzedaży wróciło ponad osiem razy więcej mieszkań, niż pojawiło się premierowo. Duże dysproporcje odnotowano też w Krakowie i Katowicach. Nawet w Warszawie liczba powrotów (1693) przewyższyła liczbę nowych lokali (1168).

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy taki powrót oznacza zerwaną umowę. Czasem klient po prostu zamienia mieszkanie na inne w tej samej inwestycji albo deweloper w ten sposób zarządza swoją ofertą. Mimo to, główny powód jest znacznie poważniejszy.

Problemy z kredytem hipotecznym?

Dlaczego więc tak wielu klientów wycofuje się z transakcji? Smart-magazine.pl wskazuje, że jednym z kluczowych powodów, dla których mieszkania wracają do sprzedaży, mają być trudności z załatwieniem pieniędzy w banku. W praktyce wygląda to tak, że klient rezerwuje wymarzony lokal, wpłaca zaliczkę, a dopiero potem składa wniosek o finansowanie. Jeśli bank odmówi udzielenia kredytu albo zaproponuje kwotę niższą, niż potrzeba, cała transakcja staje pod znakiem zapytania.

To, jak często się to zdarza, zależy od dewelopera. Tomasz Kaleta, dyrektor zarządzający w firmie Develia, informuje, że w ich przypadku do oferty wraca około 3 proc. sprzedanych mieszkań. Inaczej sytuację przedstawia spółka Victoria Dom, gdzie od 5 do 10 proc. lokali objętych płatnymi rezerwacjami znów staje się dostępnych. Jak wskazują przedstawiciele firmy Victoria Dom, nawet 90 proc. przypadków, w których mieszkanie wraca do puli, jest związanych z brakiem finansowania bankowego. To pokazuje, jak wielkim wyzwaniem dla kupujących pozostają problemy z kredytem hipotecznym.

Koniec ery flipperów?

Warto jednak zastanowić się, czy aktualna sytuacja wynika jedynie z serwowanej często narracji o niemożności otrzymania kredytu hipotecznego i dopłat do niego.

Jak wskazuje Justyna Sobolak na portalu Wyborcza.biz, jeszcze w połowie 2024 roku, napędzani rządowym programem "Bezpieczny kredyt 2 proc.", flipperzy sprzedawali mieszkania na pniu. Dziś sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Pomysł kolejnego programu dopłat, "Kredytu 0 proc.", ostatecznie upadł w obawie o dalsze pompowanie cen, a kupujący, zniechęceni drogimi kredytami, wstrzymali się z decyzjami.

Ta nowa rzeczywistość to spory cios dla flipperów , wobec których bardzo często padają oskarżenia o uprawianie szkodliwej społecznie spekulacji na rynku nieruchomości. Ich dwa główne modele biznesowe praktycznie przestały jednak działać, przynajmniej na dotychczasową skalę. Pierwszy, handel cesjami, polegał na rezerwacji mieszkania "w dziurze w ziemi" za 10 proc. wartości i odsprzedaniu prawa do lokalu z zyskiem tuż przed finalizacją transakcji. Dziś, gdy kupujący może iść prosto do dewelopera i wynegocjować spory rabat, płacenie prowizji flipperowi straciło sens.

Drugi model – zakup, wykończenie pod klucz i sprzedaż z zyskiem – również się wyczerpuje. Klienci wolą kupić tańsze mieszkanie w stanie deweloperskim i urządzić je po swojemu. Flipperzy zostali z mieszkaniami, których nikt nie chce kupić po ich cenie. Na forach internetowych inwestorzy skarżą się, że muszą konkurować cenowo z deweloperami, a czas oczekiwania na klienta dramatycznie się wydłużył. W najgorszej sytuacji są ci, którzy handlują cesjami – aby uniknąć konieczności zapłaty całej kwoty za lokal, często muszą sprzedawać swoje rezerwacje bez żadnego zarobku, a nawet ze stratą, co pokazuje, jak nieopłacalne stało się flippowanie mieszkań.

Co oznacza dla kupujących większa liczba ofert?

Mimo fali powrotów, popyt na mieszkania wcale nie zamarł. Wręcz przeciwnie. Dane serwisu Otodom pokazują, że w październiku 2026 roku deweloperzy sprzedali około 5,1 tys. lokali, czyli o 27 proc. więcej niż rok wcześniej. Mamy więc do czynienia z paradoksem: sprzedaż rośnie, ale przez wracające lokale oferta i tak jest ogromna. Na koniec miesiąca kupujący mieli do wyboru ponad 59 tys. mieszkań o łącznej wartości blisko 52 mld zł.

Co to oznacza dla kogoś, kto szuka mieszkania? Krótko mówiąc: większy wybór i potencjalnie silniejszą pozycję do rozmów o cenie. Dla kupujących większa podaż może oznaczać lepszą pozycję w negocjacjach cenowych i szansę na znalezienie rabatów, zwłaszcza w inwestycjach z dużą liczbą wolnych lokali. Smart-magazine.pl ocenia, że deweloperzy muszą konkurować nie tylko z innymi firmami, ale też z mieszkaniami, które wróciły do ich własnych ofert.

Nie należy jednak liczyć na powszechne obniżki. Atrakcyjny lokal w dobrej lokalizacji i w prawie ukończonym budynku prawdopodobnie i tak szybko znajdzie nowego chętnego bez zmiany ceny. Kluczowe będzie to, jak szybko wracające mieszkania będą znikać z rynku. Jeśli utrzyma się wysokie tempo sprzedaży, duża część tej dodatkowej podaży zostanie wchłonięta. Jeśli nie – presja na deweloperach, by zachęcić klientów do zakupu, będzie tylko rosła.

Złoty Laur 2026 - Osobowość 35-lecia - prof. Leszek Balcerowicz