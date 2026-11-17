Rozpoczęcie ogólnopolskiego referendum strajkowego w sieci Biedronka.

Fiasko wielomiesięcznych negocjacji NSZZ „Solidarność” z zarządem Jeronimo Martins Polska.

Główne żądania: podwyżka 1000 zł, więcej pracowników w sklepach, krótsze godziny otwarcia.

Groźba paraliżu sklepów w okresie poświątecznym, jeśli dojdzie do strajku.

Decyzja o proteście zależna od wyników głosowania, które potrwa do 21 grudnia 2026 r.

Dlaczego pracownicy Biedronki grożą strajkiem?

Decyzja o referendum to skutek wielomiesięcznego sporu, jaki toczy się między organizacją związkową NSZZ „Solidarność” a zarządem Jeronimo Martins Polska, czyli właścicielem sieci Biedronka . Rozmowy trwały od lutego, ale ostatnia runda mediacji, która odbyła się 16 września 2026 roku, zakończyła się kompletnym fiaskiem. Strona pracodawcy odrzuciła wszystkie propozycje związkowców.

Na wszystkie nasze postulaty pracodawca miał jedną odpowiedź: 'nie'. W takiej sytuacji nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko referendum strajkowe. Strajk to dla nas ostateczność – tłumaczy Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce.

Związkowcy podkreślają, że ewentualny strajk w Biedronce jest ostatecznością, ale nie widzą innej możliwości po zerwaniu rozmów. Głosowanie, które ma zdecydować o dalszych krokach, rozpoczęło się 16 listopada i potrwa do 21 grudnia 2026 roku. Odbywa się przez internet i jest w pełni tajne, więc pracodawca nie pozna indywidualnych decyzji swoich pracowników.

Czego jeszcze żąda załoga?

Lista żądań, jakie związkowcy przedstawili zarządowi Jeronimo Martins Polska, jest długa i konkretna. Najważniejszy punkt dotyczy pieniędzy. Związkowcy domagają się podwyżki w Biedronce w wysokości 1000 zł miesięcznie dla każdego pracownika, która miałaby wejść w życie od 1 lutego.

Ale to nie wszystko. Jak podkreśla "Rzeczpospolita", pracownicy walczą też o poprawę warunków pracy, które ich zdaniem są coraz trudniejsze. Kluczowe postulaty to:

zwiększenie liczby pracowników w sklepach, by można było normalnie wykonywać obowiązki,

stała obsada przy kasach samoobsługowych ,

, ograniczenie otwierania sklepów po godzinie 22:00,

wprowadzenie miesięcznych, a nie dłuższych, okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Na liście znalazły się też dodatkowe benefity, takie jak nagroda za obecność dla kierownictwa (500 zł), premia dla pracowników lady mięsnej (500 zł) czy kupon lunchowy dla pracowników zmianowych (200 zł).

Jak mówi przewodnicząca Gabriela Kaim, problemem jest przede wszystkim zbyt mała obsada. Pracownicy muszą dzielić czas między obsługę kas tradycyjnych, samoobsługowych, pomoc klientom i wykładanie towaru. Związkowcy krytykują też plany wydłużania godzin pracy sklepów, w tym otwierania niektórych placówek całodobowo w okresie przedświątecznym.

Kiedy możliwy jest strajk w Biedronce?

"Rzeczpospolita" przypomina, że samo referendum nie oznacza automatycznie, że protest się odbędzie. Zgodnie z prawem, aby głosowanie było wiążące, musi wziąć w nim udział co najmniej połowa wszystkich pracowników Jeronimo Martins Polska. Dodatkowo, za strajkiem musi się opowiedzieć większość głosujących. Jeśli te warunki zostaną spełnione, związkowcy dostaną zielone światło do zorganizowania akcji protestacyjnej.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli pracownicy zagłosują "za", a zarząd firmy nadal nie przedstawi propozycji, która zadowoliłaby załogę, strajk w Biedronce może sparaliżować sklepy w całym kraju. Termin ewentualnego protestu nie jest jeszcze znany, ale biorąc pod uwagę, że referendum kończy się tuż przed Bożym Narodzeniem (21 grudnia), ewentualne działania mogłyby przypaść na gorący okres poświąteczny.

Przewodnicząca Solidarności Gabriela Kaim zapewnia, że związek wciąż jest otwarty na rozmowy.

Cały czas jesteśmy gotowi do rozmów z pracodawcą, ale muszą to być rozmowy konstruktywne – podkreśla.

Piłka jest teraz po stronie zarządu Jeronimo Martins Polska. Od jego decyzji i wyniku referendum zależy, czy klienci Biedronki będą musieli przygotować się na utrudnienia.

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