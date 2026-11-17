Pogrzeb Wojciecha Klimasa. Kiedy i gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie?

Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnają Wojciecha Klimasa, znanego przedsiębiorcę i założyciela firmy KLIMAS Wkręt-met. Uroczystości pogrzebowe Wojciecha Klimasa odbędą się we wtorek, 17 listopada 2026 roku. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 12:00 Mszą świętą żałobną w kościele na terenie Cmentarza Kule w Częstochowie, przy ulicy Cmentarnej 47.

Po zakończeniu nabożeństwa, trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona do grobu na tym samym cmentarzu. Organizacją ostatniego pożegnania zajmuje się zakład pogrzebowy Concordia.

Tajemnicza śmierć założyciela Wkręt-metu. Co ustaliła prokuratura?

Nagła śmierć Wojciecha Klimasa wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale całym światem polskiego biznesu. Przedsiębiorca zmarł 11 listopada 2026 roku w wyniku rany postrzałowej głowy. Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Kuźnica Lechowa, niedaleko Częstochowy.

66-letni biznesmen został znaleziony w ciężkim stanie. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym przetransportowano go do szpitala w Częstochowie. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

Okoliczności tragedii bada Prokuratura Rejonowa w Częstochowie. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prokurator Tomasz Ozimek, postępowanie wszczęto 12 listopada. Początkowo śledztwo prowadzone było pod kątem ewentualnego nakłaniania lub udzielania pomocy w targnięciu się na własne życie. Rzecznik podkreślił jednak, że jest to standardowa procedura w tego typu sprawach, a dotychczasowe ustalenia nie wskazują, by w śmierć biznesmena zaangażowane były inne osoby.

Zbudował imperium od zera. Kim był Wojciech Klimas?

Wojciech Klimas był postacią niezwykłą w polskim biznesie – jednym z tych, którzy swoje imperium zbudowali od podstaw. W 1990 roku, razem z żoną Joanną, założył firmę, która początkowo działała pod nazwą Wkręt-met. Przez ponad trzy dekady przekształcił niewielkie, rodzinne przedsiębiorstwo w jednego z liderów na rynku technik zamocowań budowlanych w Europie.

Firma KLIMAS Wkręt-met, z siedzibą w okolicach Częstochowy, to dziś gigant produkujący dziennie około 30 milionów wkrętów, kołków, kotew i śrub. Jej produkty trafiają do odbiorców w blisko 70 krajach na całym świecie, a katalog firmy liczy ponad 6,5 tysiąca pozycji. To skala, która pokazuje wizję i determinację jej założyciela.

Po jego śmierci firma wydała poruszające oświadczenie:

Z głębokim smutkiem informujemy o nagłej śmierci Wojciecha Klimasa, założyciela Klimas Wkręt-met. Odszedł wielki człowiek, który ponad 35 lat temu stworzył firmę i przez kolejne dekady konsekwentnie ją rozwijał – czytamy w komunikacie.

Co dalej z firmą KLIMAS Wkręt-met? Sukcesja tuż przed tragedią

Wiadomość o śmierci Wojciecha Klimasa jest tym bardziej szokująca, że nadeszła zaledwie kilka dni po kluczowej zmianie w strukturach firmy. Wojciech Klimas nie żyje, ale przyszłość jego przedsiębiorstwa została zabezpieczona. 2 listopada 2026 roku, czyli na nieco ponad tydzień przed tragedią, stery w zarządzie przejęło kolejne pokolenie.

Portal o2.pl informuje, że nowym prezesem zarządu został jego syn, Paweł Klimas , a stanowisko wiceprezes objęła córka, Joanna Klimas . Sam założyciel wraz z żoną Joanną przeszli do rady nadzorczej, by wspierać firmę swoim doświadczeniem. Ten ruch był zwieńczeniem starannie zaplanowanego procesu sukcesji.

Firma w swoim oświadczeniu jasno podkreśliła, że jej działalność jest kontynuowana bez zakłóceń.

Klimas Wkręt-met kontynuuje swoją działalność. Firma działa i realizuje swoje zobowiązania wobec klientów, partnerów, pracowników i dostawców. Zachowana jest ciągłość zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa – zapewniono.

Wojciech Klimas zbudował firmę z myślą o przyszłości, która przetrwa jego samego.

Firma trwa i będzie trwać. Tak ją zbudował. Jako firmę rodzinną, opartą na mocnych fundamentach, tworzoną z myślą nie o jednym człowieku czy jednym pokoleniu, ale o kolejnych pokoleniach – podsumował zespół KLIMAS Wkręt-met.

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