Najpierw okładka, teraz własna strona!

Polskie ogórki konserwowe zrobiły prawdziwą furorę w brytyjskim tygodniku „The Economist”. Najpierw 31 października słoik marki Krakus pojawił się na okładce gazety obok premiera Wielkiej Brytanii. Nie był to przypadek. Ilustracja nawiązywała do brytyjskiego projektu budżetu na 2027 rok, który zakłada obniżenie ceł importowych na wybrane produkty, w tym ogórki konserwowe.

Teraz polska marka wróciła do prestiżowego wydawnictwa. W wydaniu z 21 listopada ukazała się całostronicowa reklama Krakusa. Na ilustracji widać zadowolonego mężczyznę siedzącego w fotelu. Zamiast pilota trzyma w ręku nadgryzionego ogórka, a obok niego stoi otwarty słoik polskiego produktu.

Autorem grafiki jest Tim McDonagh, który przygotował również wcześniejszą okładkę tygodnika. Za koncepcję kampanii odpowiada Feeders Agency.

„Od lat robimy dobre ogórki”

Przedstawiciele Grupy Maspex, do której należy marka Krakus, nie kryją zadowolenia z zainteresowania brytyjskiego tygodnika.

– Nie planowaliśmy okładki „The Economist”, po prostu od lat robimy dobre ogórki. Skoro jednak polski słoik trafił na okładkę, chcieliśmy, żeby świat wiedział, czyj to słoik i skąd pochodzi. Dlatego wracamy do tygodnika, tym razem z własną stroną – mówi Daniel Karaś, rzecznik prasowy Grupy Maspex.

„The Economist” to brytyjski tygodnik ukazujący się od 1843 roku. Jego zasięg robi wrażenie. W roku finansowym zakończonym w marcu 2026 roku miał 1,29 mln subskrybentów. Obecność polskiej marki na jego łamach to więc okazja do promocji naszych produktów na międzynarodową skalę.

Firma eksportuje ogórki do 22 krajów

Marka Krakus powstała w 1965 roku z myślą o eksporcie. Dziś jej produkty można kupić w 22 krajach, od Wielkiej Brytanii aż po Australię.

W ofercie znajdują się przede wszystkim ogórki konserwowe, kiszone i korniszony. Dostępne są również warianty z czosnkiem i chili. Znakiem rozpoznawczym marki mają być charakterystyczny słodko-kwaśny smak oraz chrupkość, które są efektem receptury doskonalonej przez dziesięciolecia.

Hasło najnowszej reklamy „Covering good cucumbers since 1965” można przetłumaczyć jako „Od 1965 roku na okładkach dobrych ogórków”. To gra słów nawiązująca zarówno do obecności marki na łamach tygodnika, jak i jej wieloletniej historii.

Polskie marki podbijają brytyjski rynek

Sukces Krakusa jest częścią większej historii polskich produktów za granicą. Wielka Brytania pozostaje największym rynkiem eksportowym Grupy Maspex. Na tamtejszych półkach można znaleźć już 25 marek należących do polskiego koncernu.

Wśród dziesięciu najchętniej kupowanych brytyjskich marek Maspeksu znajdują się między innymi Tymbark, Łowicz, Lubella, Żubrówka, Kubuś, Soplica, DrWitt, Kotlin i Tiger.

Polskie firmy coraz skuteczniej walczą o zagranicznych klientów. Przypadek Krakusa pokazuje, że nawet zwykły słoik ogórków może stać się bohaterem międzynarodowej kampanii reklamowej. A przy okazji przypomina, że polska żywność ma za granicą coraz mocniejszą pozycję.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

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