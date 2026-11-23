Nowa władza i stare problemy? Ujawniono setki partyjnych nominacji

Wygląda na to, że jedna z kluczowych obietnic wyborczych legła w gruzach. Dziennikarze „Rzeczpospolitej” prześwietlili zmiany kadrowe w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i doliczyli się co najmniej 219 osób, które po zdobyciu władzy przez obecną koalicję dostały posady w zarządach i radach nadzorczych. Wszystkie te osoby są w jakiś sposób powiązane z partiami tworzącymi rząd Donalda Tuska.

Skąd ta liczba? To efekt żmudnej pracy analitycznej. Dziennikarze wzięli na warsztat dane z Krajowego Rejestru Sądowego, informacje Państwowej Komisji Wyborczej i dokumenty urzędowe. Punktem wyjścia była internetowa baza koryta.pl, która monitoruje obsadę stanowisk. Sprawdzono ponad tysiąc nazwisk, a na ostateczną listę trafiły tylko te osoby, których związek z polityką dało się twardo udokumentować – na przykład przez start w wyborach z list partyjnych.

Warto podkreślić, że nie mówimy tu tylko o największych państwowych gigantach. Owszem, na liście są znane nazwiska w zarządach Orlenu czy Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale problem jest znacznie szerszy. Stanowiska dla „swoich” znalazły się też w stadninach koni, spółkach hodowlanych, na giełdach rolno-spożywczych czy w specjalnych strefach ekonomicznych.

Kto dostał posady w państwowych spółkach? Liderami PSL i Polska 2050

Analiza „Rzeczpospolitej” pokazuje, że podział stanowisk nie był równy. Choć Koalicja Obywatelska jest największą partią w rządzie, to najwięcej zyskały ugrupowania tworzące kiedyś Trzecią Drogę. Zaskakujące może być to, że ponad połowa z ujawnionych nominacji w spółkach Skarbu Państwa, bo aż 117, dotyczy osób związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050. Dla porównania, z Platformą Obywatelską powiązano ponad 80 osób, a z Lewicą – niecałe 20.

Widać tu pewną prawidłowość. Ludowcy najczęściej trafiali do firm nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który podlega resortowi rolnictwa, tradycyjnie obsadzanemu przez polityków PSL. Chodzi tu głównie o przedsiębiorstwa z branży rolnej, na przykład zajmujące się hodowlą zwierząt. Z kolei ludzie związani z Polską 2050 obejmowali stanowiska w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych (SIM), czyli spółkach budujących mieszkania na wynajem. Podlegają one Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, nad którym pieczę sprawuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Warto przypomnieć, że do października 2026 roku na czele tego resortu stała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.

Na liście znajdziemy też kilka znanych nazwisk:

Paweł Wojtunik , były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który w 2019 roku startował do europarlamentu z list PO, od kwietnia 2026 roku jest członkiem zarządu Orlenu.

, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który w 2019 roku startował do europarlamentu z list PO, od kwietnia 2026 roku jest członkiem zarządu Orlenu. Arkadiusz Bąk , wieloletni samorządowiec PSL, w kwietniu 2025 roku został pierwszym wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

, wieloletni samorządowiec PSL, w kwietniu 2025 roku został pierwszym wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dorota Pyć, była wiceminister w rządzie Donalda Tuska i posłanka PO, od kwietnia 2024 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

To pokazuje, że partyjni działacze w spółkach obsadzali nie tylko stanowiska w małych, lokalnych firmach, ale również w strategicznych koncernach państwowych.

Co z obietnicą rządu Donalda Tuska? Przypominamy zobowiązanie

Ujawnione nominacje stawiają pod dużym znakiem zapytania realizację jednej z najważniejszych obietnic Koalicji Obywatelskiej. W programowym dokumencie „100 konkretów na 100 dni” ugrupowanie Donalda Tuska w punkcie 68. zapowiadało jasno:

W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne.

Jak wskazują dziennikarze, pierwsza część obietnicy została w dużej mierze zrealizowana – „stare” kadry pożegnały się ze stanowiskami. Konkursy na nowe stanowiska również się odbywały. Problem w tym, że ich wynik zdaje się przeczyć drugiej części zobowiązania. Do sprawy odniósł się Adrian Zandberg, lider partii Razem, który w rozmowie z TVN24 nie krył rozczarowania.

– To patologiczny mechanizm – ocenił, dodając, że zastępowanie nominatów jednej partii ludźmi związanymi z drugą to nie jest prawdziwa zmiana. Jego zdaniem obsadą stanowisk w państwowych firmach powinna zajmować się niezależna instytucja, która oddzieliłaby zarządzanie majątkiem publicznym od bieżącej polityki.

Trzeba oczywiście zaznaczyć, że samo znalezienie się na liście nie świadczy o braku kwalifikacji. Pokazuje jednak, że mimo szumnych zapowiedzi, polityczne powiązania wciąż mogą być cennym atutem przy ubieganiu się o posadę w państwowej spółce. System, który obiecano zlikwidować, wydaje się mieć całkiem dobrze.