Donald Tusk podpisał rekomendacje dotyczące local content.

Celem jest zwiększenie udziału polskich firm w inwestycjach.

Nowe wytyczne mają obowiązywać m.in. w spółkach Skarbu Państwa.

Temat local content od miesięcy pojawiał się w zapowiedziach rządu. Teraz przeszedł do etapu konkretnych działań. We wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk podpisał dokument przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, który ma pomóc polskim przedsiębiorstwom skuteczniej walczyć o kontrakty związane z dużymi inwestycjami.

Jak podkreślał szef rządu, chodzi o to, aby pieniądze wydawane na rozwój gospodarki w większym stopniu trafiały do krajowych firm, pracowników i naukowców.

Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, żeby inwestycje w Polsce były korzyścią dla polskich firm, polskich pracowników, pracodawców i polskich naukowców – powiedział Donald Tusk.

Czym jest local content?

Pojęcie local content oznacza udział krajowych przedsiębiorstw, usług i produktów w realizowanych inwestycjach. W praktyce chodzi o to, by przy budowie strategicznych projektów większą rolę odgrywały firmy działające w Polsce, płacące tutaj podatki i zatrudniające pracowników na miejscu.

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało specjalny katalog dobrych praktyk, który ma pomóc w osiągnięciu tego celu. Dokument nie ma charakteru ustawy i nie nakłada nowych obowiązków prawnych, ale zawiera konkretne rekomendacje dla spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Będą nowe zasady przy inwestycjach

Wśród rekomendacji znalazły się rozwiązania, które mają ułatwić polskim przedsiębiorcom dostęp do dużych kontraktów. Jednym z nich jest wcześniejsze informowanie o planowanych zakupach i postępowaniach inwestycyjnych. Dzięki temu firmy będą miały więcej czasu na przygotowanie ofert i zdobycie niezbędnych kompetencji.

Przewidziano również organizację spotkań informacyjnych i tzw. dni dostawców, podczas których przedsiębiorcy będą mogli wcześniej poznać wymagania związane z planowanymi inwestycjami.

Autorzy dokumentu rekomendują także ostrożniejsze podejście do ofert opartych wyłącznie na najniższej cenie oraz większe uwzględnianie doświadczenia wykonawców przy realizacji podobnych projektów.

Jak będą oceniane firmy?

Ministerstwo przygotowało również system oceny przedsiębiorstw pod kątem ich związku z polską gospodarką. Znaczenie będzie mieć m.in. to, kto jest właścicielem firmy, gdzie odprowadzane są podatki oraz jaka część działalności prowadzona jest na terenie Polski.

Największą wagę – 25 proc. – przypisano kryterium własności. Ważna będzie także rezydencja podatkowa przedsiębiorstwa oraz miejsce generowania przychodów. Na podstawie spełnienia poszczególnych kryteriów firmy będą mogły uzyskać ocenę określającą stopień ich związku z krajową gospodarką.

Donald Tusk: rekomendacje będą respektowane

Premier przekonywał, że choć dokument nie tworzy nowych przepisów prawa, jego znaczenie będzie duże.

To nie są prawne decyzje, ale te rekomendacje będą respektowane przez wszystkich uczestników zamówień i inwestycji. Dają one coś na kształt gwarancji, że polskie firmy będą miały w nich coraz większy udział – podkreślił Donald Tusk.

Jak dodał, od teraz rekomendacje mają stać się punktem odniesienia dla urzędników i menedżerów pracujących na rzecz państwa.

Polska gospodarka ma zyskać więcej

Resort aktywów państwowych argumentuje, że zmiany są odpowiedzią na nowe realia światowej gospodarki. Coraz więcej państw stara się wzmacniać własne przedsiębiorstwa i zwiększać udział krajowego biznesu w strategicznych inwestycjach.

Rząd liczy, że dzięki zasadom local content większa część pieniędzy wydawanych na rozwój infrastruktury, energetyki czy przemysłu pozostanie w Polsce. To ma przełożyć się na nowe miejsca pracy, większe wpływy podatkowe i szybszy rozwój krajowych przedsiębiorstw.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]