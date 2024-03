Wiech: każdy z nas będzie się budził ze strachem, czy wystarczy nam prądu

Rosja zalewa Polskę swoim drewnem. Wykorzystują do tego inne kraje

Czy ocieplenie klimatu to oszustwo?

Jak twierdzi Jakub Wiech ocieplenie klimatu nie jest oszustwem i choć zmiany klimatu na ziemi są czymś naturalnym, to działalność człowieka spowodowała niebezpieczne przyśpieszenie tych procesów.

- Klimat cały czas się zmienia, ale my przyśpieszyliśmy te zmiany. To przyśpieszenie tych zmian jest dla nas niebezpieczne - mówił Wiech.

- Już jest cieplej niż za czasów średniowiecznego optimum klimatycznego. Można wskazać pewne plusy tego procesu, ale tak samo można znaleźć plusy pożaru, spalił mi się dom odzyskuje działkę budowlaną, możemy postawić nowy. Ale minus tej sytuacji, straty własności, zniszczenia tego domu przeważają nad tymi plusami. Podobnie jest ze zmianą klimatu. Rozmawiamy o wielomilionowych migracjach z Afryki subsaharyjskiej, bo w niektórych regionach nie będzie dało się żyć [...] ci ludzie będą wypchnięci stamtąd i będziemy się mierzyli np. z falą migracji nie 2 mln osób, tylko 20 lub nawet 200 mln osób - mówił Wiech.

"Zmiana klimatu to wydarzenie gospodarcze"

Jak podkreśla ekspert, w innych krajach nie dyskutuje się już nad zasadnością teorii globalnego ocieplenia (w nauce jest już konsensus), tylko dyskutuje się nad tym jak wzmocnić gospodarkę.

- Zmiana klimatu, to przede wszystkim wydarzenie gospodarcze. Uderzy przede wszystkim w naszą gospodarkę, w łańcuchy dostaw żywności, w sektor energetyczny, w nasze możliwości produkcyjne, to te sektory będą uderzone najmocniej przez zmianę klimatu i odczujemy to bardzo mocno. Naszym celem powinno być powstrzymanie zmiany klimatu i adaptacja - mówił Wiech.

Polska sytuacja energetyczna jest bardzo trudna. Grozi nam brak prądu

- Jestem zawiedziony tym co się dzieje w obrębie polityki energetycznej, szczególnie w zakresie energetyki jądrowej, ale to się rozciąga też na poprzednie władze. Bo budujemy elektrownie jądrową od 50 lat, pierwsze decyzje w tym zakresie zapadły w 1971 roku, a nie mamy nawet jednego - mówi Jakub Wiech.

Ekspert wskazuje, że modernizacja polskiej energetyki jest konieczna, gdyż w przyszłości możemy spotkać się z sytuacją, w której zabraknie nam prądu.

- Teraz mam nadzieję, że sukcesem zakończy się obecne przedsięwzięcie jądrowe, bo w latach 30 grozi nam luka węglowa. Jeśli jej nie zasklepimy m.in. atomem, ale też OZE możemy mieć deficyt elektrowni względem zapotrzebowania. Każdy z nas będzie się budził ze strachem, czy będzie dość w systemie mocy, żeby zaspokoić zapotrzebowanie kraju - mówił Wiech.