Zerowy PIT dla Polaków, niższy VAT i jednolity przelew dla firm. Co Nawrocki obiecywał w kampanii?

Prezydent-elekt obiecał, mali przedsiębiorcy będą pamiętać. Na co najbardziej czeka sektor MŚP? Propozycja obniżenia VAT z 23 proc. do 22 proc. to dobry sygnał szczególnie dla handlu i usług detalicznych. Obietnica „PIT – zero proc.” dla osób wychowujących dzieci, to rozwiązanie, na które czekają małe rodzinne firmy. Wprowadzenie jednego przelewu łączącego PIT, ZUS i składkę zdrowotną, pomoże uprościć administrację w MŚP. Realizacja obietnic przez prezydenta jest trudna – wymaga ścisłej współpracy z rządem i parlamentem.

i Autor: Art Service / Super Express; Shutterstock