Święto Kolejarza. Sektor kolejowy zatrudnia ponad 85 tys. osób

W środę, 25 listopada, obchodzone jest Święto Kolejarza. Zgodnie z najnowszymi danymi Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), na koniec grudnia 2025 r. zatrudnienie w całym sektorze przekraczało 85 tysięcy osób. Dzień ten jest również wspomnieniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, która jest patronką kolejarzy.

Liczba ta obejmuje zatrudnienie w trzech głównych sektorach:

w sektorze infrastruktury – ponad 37 tys. osób,

w sektorze przewozów pasażerskich – ok. 27 tys. osób,

w sektorze przewozów towarowych – blisko 21 tys. osób.

Tegoroczne obchody mają wyjątkowy charakter, ponieważ przypadają w 100-lecie Polskich Kolei Państwowych.

Geneza święta i historyczne znaczenie polskiej kolei

Tradycję obchodzenia święta branżowego 25 listopada ustanowiła NSZZ „Solidarność” Węzła PKP Lublin. Jak informują Polskie Koleje Państwowe, stało się to na mocy Uchwały nr 1 z 21 lipca 1981 roku. Pierwsze uroczystości zorganizowano w Lublinie, gdzie na terenie miejscowej lokomotywowni odsłonięto Krzyż-Pomnik Doli Kolejarskiej, poświęcony przez biskupa Bolesława Pylaka.

W związku z setną rocznicą powołania PKP, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 „Rokiem Polskiej Kolei”. W specjalnej uchwale posłowie podkreślili historyczne znaczenie kolei dla odradzającego się po 123 latach niewoli państwa polskiego.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. młode państwo polskie borykało się z licznymi problemami. Najważniejsze - oprócz konieczności stworzenia silnej armii i obrony granic - były kwestie związane z połączeniem trzech odrębnych byłych zaborów w jeden spójny organizm państwowy. Potrzebne było pilne ujednolicenie sieci kolejowej, która miała duże znaczenie w procesie scalania podzielonej przez 123 lata niewoli Rzeczypospolitej - wskazano w uchwale.

W dokumencie zwrócono również uwagę, że przyszłość transportu szynowego nie była przesądzona, a w debacie publicznej pojawiały się głosy o jego komercjalizacji. Ostatecznie zdecydowano się na utworzenie państwowego przedsiębiorstwa.

🚅 Dzień Kolejarza #kolej #infrastruktura #kolejnakolej @MI_GOV_PL https://t.co/P1HB28BrPy— Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) November 25, 2026

Ostatecznie na mocy prezydenckiego rozporządzenia z dnia 24 września 1926 r. powołano przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe, które w okresie II Rzeczypospolitej stało się jednym z największych pracodawców w kraju. W społeczeństwie polskim panowało przekonanie, że rozwinięta infrastruktura kolejowa to symbol nowoczesnego państwa. Praca na kolei była uznawana za prestiżową i budziła społeczne zaufanie - wyjaśniono.

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