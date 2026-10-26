Ministerstwo zleciło analizę możliwości wypowiedzenia umowy na A2

Ministerstwo Infrastruktury zleciło Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad analizę możliwości wypowiedzenia umowy koncesyjnej na odcinek autostrady A2 Nowy Tomyśl–Konin. Jak poinformował resort w odpowiedzi, jest to reakcja na politykę cenową spółki Autostrada Wielkopolska, która zbyt często podnosi stawki za przejazd.

Trwa kontrola realizacji obowiązków przez koncesjonariusza

W ramach zleconej analizy trwa kontrola, która ma zweryfikować, czy koncesjonariusz wywiązuje się ze swoich obowiązków umownych. Jej wyniki będą kluczowe dla oceny ewentualnych dalszych kroków, w tym wypowiedzenia kontraktu. Ministerstwo wprost określiło politykę cenową spółki jako „nieakceptowalną”.

Umowa koncesyjna nie pozwala na blokowanie podwyżek

Resort podkreśla, że umowa z 1997 roku nie daje stronie publicznej skutecznych narzędzi do blokowania podwyżek. Rząd nie może ich powstrzymać, dopóki stawki nie przekraczają maksymalnych progów zapisanych w kontrakcie. Odmiennie jest na innych koncesyjnych odcinkach, jak A1 Gdańsk–Toruń czy A2 Świecko–Nowy Tomyśl, gdzie państwo ma wpływ na wysokość opłat. Model przyjęty dla trasy Nowy Tomyśl–Konin zakłada, że koncesjonariusz sam finansuje budowę, utrzymanie i remonty, a koszty pokrywają opłaty od kierowców.

Wzrost opłat o ponad 140 proc. od 2015 roku

Z danych przedstawionych przez ministerstwo wynika, że od września 2015 r. do września 2026 r. opłaty za przejazd wzrosły o 141-145 proc., w zależności od kategorii pojazdu. Dla samochodów osobowych stawka za pokonanie całego koncesyjnego odcinka zwiększyła się w tym okresie z 17 zł do 41 zł.

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Poprzednie próby interwencji okazały się nieskuteczne

Resort infrastruktury już wcześniej szukał sposobów na powstrzymanie podwyżek. W marcu 2026 r. zwrócono się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o zbadanie sprawy. UOKiK uznał jednak, że nie ma podstaw do postawienia zarzutu stosowania nieuczciwych cen, ponieważ obowiązujące stawki są istotnie niższe od maksymalnych poziomów dopuszczonych w umowie. Ministerstwo poinformowało, że nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych mających na celu ograniczenie podwyżek ani wprowadzenie dopłat dla użytkowników. Umowa koncesyjna obowiązuje do marca 2037 roku.

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