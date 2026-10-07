Decyzja RPP już wkrótce. Co czeka kredytobiorców?

We wtorek ruszyło dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na które rynki i kredytobiorcy patrzą ze szczególną uwagą. Ekonomiści są zgodni – w tym tygodniu nic się nie zmieni i stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie. Prawdziwa gra toczy się jednak o to, co wydarzy się w listopadzie i jakie sygnały wyśle w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas swojej konferencji - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna".

Nikt nie zakłada, że Rada zmieni na nim stopy procentowe, ale możemy w tym tygodniu usłyszeć, że RPP jest gotowa do podwyżek na kolejnych posiedzeniach. Stawka rynkowa najbliższej konferencji prasowej prezesa NBP będzie duża

– oceniają ekonomiści Banku Pekao.

We wrześniu ceny wystrzeliły do 4 proc., po raz pierwszy w tym roku przekraczając górną granicę celu inflacyjnego NBP, który wynosi od 1,5 do 3,5 proc, a to rodzi ryzyko, że drożyzna zostanie z nami na dłużej. Na razie napędza ją głównie sytuacja na Bliskim Wschodzie i drożejące paliwa, ale istnieje obawa, że problem rozleje się na całą gospodarkę.

Rządowy program CPN miesza szyki. Czy inflacja jest pod kontrolą?

Sytuację dodatkowo komplikuje decyzja rządu, który powrócił do programu „CPN – Ceny Paliwa Niżej”. Ma on obowiązywać do końca roku i, jak sama nazwa wskazuje, obniża ceny na stacjach benzynowych. To działanie ma jednak drugie dno – sztucznie zaniża oficjalne wskaźniki inflacji.

Zdaniem ekonomistów Erste Bank Polska, program CPN obniży inflację konsumencką o ok. 0,7–0,8 pkt proc., ale nie likwiduje ryzyka w dłuższym terminie. Oznacza to, że zamiast spodziewanego wzrostu do 4,5 proc., inflacja w październiku może wynieść około 3,8 proc. i do końca roku nie przekroczyć 4 proc. To stawia Radę Polityki Pieniężnej w trudnej sytuacji. Czy powinna reagować na realną presję cenową, czy na chwilowo poprawione statystyki?

Ekonomiści są podzieleni. Niektórzy uważają, że RPP ma komfort, by zareagować już w listopadzie podwyżką o 0,25 pkt proc. i zdusić problem w zarodku. Inni, jak eksperci Credit Agricole BP, widzą ryzyko, że przez rządowe interwencje na rynku paliw podwyżka ostatecznie nie dojdzie do skutku.

Jastrzębie nastroje w NBP. Kiedy wzrosną stopy procentowe?

Nawet jeśli podwyżki nie będzie w listopadzie, problem nie zniknie. Analitycy ostrzegają, że podwyższona inflacja w Polsce to nie jest krótkotrwały epizod. Według ich prognoz, wskaźnik pozostanie powyżej celu NBP aż do drugiego kwartału 2029 roku, a na początku 2027 roku, po ewentualnym wygaszeniu programu CPN, może nawet zbliżyć się do 5 proc.

W opinii ekspertów inflacja znajdzie się poniżej poziomu 3,5 proc. dopiero w 2030 roku, co tworzy poważny dylemat dla Rady Polityki Pieniężnej. Wygląda na to, że świadomość tego dotarła także do banku centralnego. Jeszcze w lipcu prezes NBP Adam Glapiński mówił o „gołębim” nastawieniu, licząc na uspokojenie sytuacji międzynarodowej. Teraz ton jest zupełnie inny.

Oczywiście to się rozwiało całkowicie. Jest nastrój zimowy, taki jastrzębi

– przyznał w ubiegłym tygodniu szef NBP, zapowiadając twardsze stanowisko.

„Jastrzębie” nastawienie to sygnał gotowości do podnoszenia stóp procentowych, by walczyć z inflacją. Co ważne, gospodarka jest wciąż w dobrej kondycji. We wtorek Główny Urząd Statystyczny podniósł prognozę wzrostu PKB na 2027 rok do 3,8 proc. To daje Radzie pole do działania bez obawy o gwałtowne schłodzenie gospodarki. Najbliższe tygodnie pokażą, czy zapowiedzi zamienią się w czyny, które odczuje każdy posiadacz kredytu.

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