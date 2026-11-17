Koniec z unikaniem obowiązków. Rząd Donalda Tuska uszczelnia system

Rząd Donalda Tuska wziął na celownik rynek paliw. Chodzi o nowe przepisy, które mają zapewnić, że krajowe zapasy ropy i gazu będą realnym zabezpieczeniem na wypadek kryzysu. Przyjęty przez ministrów projekt nowelizacji ustawy ma skończyć z unikaniem przez firmy obowiązku tworzenia rezerw.

Nowe regulacje mają przede wszystkim wzmocnić bezpieczeństwo paliwowe Polski, które opiera się na odpowiednim poziomie rezerw strategicznych. Jak tłumaczy minister energii Miłosz Motyka, chodzi o to, by system działał w każdych warunkach, a odpowiedzialność za utrzymywanie zapasów była jasno określona.

Bezpieczeństwo paliwowe państwa wymaga nie tylko odpowiedniego poziomu zapasów ropy naftowej i paliw, ale także sprawnych i szczelnych zasad ich utrzymywania. Musimy mieć pewność, że system działa w każdych warunkach – również wtedy, gdy na rynku pojawiają się zakłócenia lub przerwy w dostawach. Przyjęte przez rząd rozwiązania wzmacniają ten mechanizm, porządkują obowiązki przedsiębiorców i zwiększają możliwości reagowania państwa. Chodzi o to, by krajowe zapasy były rzeczywistym zabezpieczeniem, a odpowiedzialność za ich utrzymywanie była jasno określona – wyjaśnia minister energii Miłosz Motyka.

Kluczowa zmiana polega na ujednoliceniu zasad. Zgodnie z projektem obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów ropy i gazu będzie dotyczył przedsiębiorców już od pierwszej jednostki produktu. To duża zmiana, bo dotychczasowe przepisy pozwalały na pewne luki, które teraz mają zostać zlikwidowane.

Jak firmy omijały przepisy? Nowe prawo ma to ukrócić

Skąd w ogóle pomysł na tak gruntowne zmiany? Z obserwacji rynku. Ministerstwo Energii przyznaje, że zidentyfikowano praktyki, które pozwalały niektórym firmom unikać odpowiedzialności. To uderzało w całe bezpieczeństwo paliwowe Polski i zaburzało uczciwą konkurencję.

Mechanizm był prosty, ale skuteczny. W praktyce polegało to na zakładaniu i zamykaniu powiązanych ze sobą spółek w taki sposób, aby nigdy nie wejść w pełny obowiązek tworzenia zapasów ropy i gazu. Gdy jedna firma zbliżała się do momentu, w którym musiałaby zacząć tworzyć kosztowne rezerwy, kończyła działalność. Na jej miejsce natychmiast pojawiał się nowy, powiązany podmiot, który zaczynał grę od nowa.

Nowelizacja ma to ukrócić. Projekt zakłada, że obowiązek utrzymywania zapasów nie zniknie z dnia na dzień. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na przerwę w działalności lub jej całkowite zakończenie, będzie musiał utrzymywać wymagane rezerwy jeszcze przez 12 miesięcy. Takie same, twarde zasady obejmą firmy, które będą chciały wznowić działalność po przerwie dłuższej niż dwa lata – dla nich obowiązek zapasowy również zacznie się od razu.

Większe uprawnienia dla RARS. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Nowelizacja to nie tylko nowe obowiązki dla firm, ale także większe kompetencje dla państwowej agencji, która pilnuje rezerw. Mowa o Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Projekt zakłada, że agencja dostanie nowe, ważne narzędzia, które mają usprawnić zarządzanie zapasami.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim RARS będzie mogła odkupić od przedsiębiorcy jego zapasy obowiązkowe lub handlowe. To kluczowe rozwiązanie dla firm, które kończą działalność i zostają z ogromną ilością paliwa. Zamiast martwić się, co z nim zrobić, będą mogły złożyć wniosek do agencji o jego odkupienie. W określonych przypadkach RARS będzie mogła nawet przejąć umowy związane z utrzymywaniem tych zapasów. Wszystkie te zmiany mają sprawić, że strategiczne zapasy ropy i gazu będą lepiej chronione i zarządzane.

Nowe przepisy wzmocnią także nadzór RARS nad firmami, które są wpisane do Rejestru Systemu Zapasów Interwencyjnych. Mówiąc prościej: kontrola będzie dokładniejsza, a pole do nadużyć znacznie mniejsze.

Podsumowując, rząd chce mieć pewność, że w magazynach jest dokładnie tyle paliwa, ile być powinno. Koniec z kreatywną księgowością i obchodzeniem przepisów. Dla uczciwych firm to dobra wiadomość i wyrównanie szans, dla pozostałych – wyraźny sygnał, że taryfa ulgowa właśnie się skończyła.